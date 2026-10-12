मुंबई

Mumbai News: जुन्या सोसायट्यांना हस्तांतरण शुल्क नाही, उच्च न्यायालयाचे सिडकोला आदेश

Mumbai High Court: सिडकोला हस्तांतरण शुल्क वसूल करता येणार नाही, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला.
Mumbai High Court

Mumbai High court

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : नवी मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या जमिनीचे भाडेपट्टे ८ फेब्रुवारी १९९० पूर्वी करण्यात आले आणि मूळ करारात सदनिका हस्तांतरण शुल्काची तरतूद नव्हती, अशा संस्थांकडून सिडकोला हस्तांतरण शुल्क वसूल करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला.

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