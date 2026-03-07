मुंबई

Mumbai News: वृद्ध आईचा छळ करणाऱ्या मुलाला दणका! घर सोडण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

Mumbai High Court: ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षित आणि शांत जीवन जगता यावे, यासाठी उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे. तसेच वृद्ध आईचा छळ करणाऱ्या मुलाला घर सोडण्याचे उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
High Court

High Court

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षित, प्रतिष्ठित आणि शांत जीवन जगता यावे, यासाठी त्यांच्या संरक्षणार्थ असलेल्या कायद्याचा उद्देशपूर्ण अर्थ लावला पाहिजे, असे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि याचिकाकर्त्याला पत्नीसह ७१ वर्षांच्या आईच्या मालकीचे घर रिकामे करण्याचा आदेश कायम ठेवला.

Loading content, please wait...
Mumbai
bombay high court
mumbai high court

Related Stories

No stories found.