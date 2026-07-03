मुंबई

BJP विरोधात, अमित शाहांविरोधात घोषणा दिल्या... पोलिसांची तडीपारीची कारवाई; मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना फटकारलं

Bombay High Court Says Peaceful Protest Against Government Decisions Is Not Grounds for Externment : सरकारच्या निर्णयांविरोधात शांततापूर्ण आंदोलन करणे हे हद्दपारीचे कारण ठरू शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने एका राजकीय कार्यकर्त्यावरील हद्दपारीचा आदेश रद्द क
Justice Madhav J Jamdar of the Bombay High Court

Justice Madhav J Jamdar of the Bombay High Court

esakal

Sandip Kapde
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मुंबई : केंद्र सरकारच्या काही निर्णयांविरोधात मोर्चे किंवा आंदोलने आयोजित करणे हे एखाद्या व्यक्तीला हद्दपार करण्यासाठी पुरेसे कारण ठरू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. एका राजकीय कार्यकर्त्याविरुद्ध मुंबई पोलिसांनी जारी केलेला हद्दपारीचा आदेश रद्द करताना न्यायालयाने नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर भर देत पोलिसांच्या कारवाईवर कठोर टिप्पणी केली.

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