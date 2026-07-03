BJP विरोधात, अमित शाहांविरोधात घोषणा दिल्या... पोलिसांची तडीपारीची कारवाई; मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना फटकारलं

मुंबई : केंद्र सरकारच्या काही निर्णयांविरोधात मोर्चे किंवा आंदोलने आयोजित करणे हे एखाद्या व्यक्तीला हद्दपार करण्यासाठी पुरेसे कारण ठरू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. एका राजकीय कार्यकर्त्याविरुद्ध मुंबई पोलिसांनी जारी केलेला हद्दपारीचा आदेश रद्द करताना न्यायालयाने नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर भर देत पोलिसांच्या कारवाईवर कठोर टिप्पणी केली..हद्दपारीच्या आदेशाला न्यायालयाचा दणका'सोशलिस्ट डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया' (SDPI) चे सरचिटणीस असल्याचा दावा करणारे ४९ वर्षीय सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी यांनी त्यांच्याविरुद्ध काढण्यात आलेल्या एका वर्षाच्या हद्दपारीच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती माधव जे. जामदार यांच्या एकल खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणीनंतर ३ डिसेंबर २०२५ रोजी पोलीस उपायुक्त (झोन ६, चेंबूर विभाग) यांनी जारी केलेला आदेश रद्द केला..आंदोलन हा नागरिकांचा अधिकारसुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोलिसांना प्रश्न विचारत, सरकारच्या निर्णयांविरोधात आंदोलन केल्यामुळे नागरिकांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना "सरकारचे गुलाम" बनवले जात आहे का, असा सवाल उपस्थित केला. याचिकाकर्त्याने पूर्वीच्या आंदोलनांमध्ये 'भाजप सरकार मुर्दाबाद' आणि 'अमित शाह मुर्दाबाद' अशा घोषणा दिल्या होत्या. या घोषणांशी संबंधित एफआयआरच्या आधारे हद्दपारीची कारवाई का करण्यात आली, याबाबतही न्यायालयाने पोलिसांकडे स्पष्टीकरण मागितले.अलीकडील परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणाचा संदर्भ देत न्यायालयाने नागरिकांना आंदोलन किंवा घोषणाबाजी करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. अशा घोषणा देणे किंवा आंदोलनात सहभागी होणे हे हद्दपारीसाठी कारण ठरू शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, पोलीस हे जनतेचे सेवक असून सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे नव्हेत, अशी ताकीदही न्यायालयाने दिली..Mumbai Heavy Rain : मुंबईत मुसळधार पावसाचा कहर; वरळी, दादर, सायन, लोअर परळसह अनेक भाग जलमय, मध्य रेल्वे उशिराने.याचिकाकर्त्याची भूमिका आणि वकिलांचा युक्तिवादयाचिकेनुसार, २०१९ ते २०२४ या कालावधीत विविध आंदोलनांशी संबंधित दाखल झालेल्या एफआयआरच्या आधारे ऑक्टोबर २०२५ मध्ये कारण दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आणि त्यानंतर हद्दपारीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. या कारवाईमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपासून त्यांना दूर ठेवण्यात आले असून, हा लोकशाही मार्गाने होणारा विरोध दडपण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा करण्यात आला.याचिकाकर्त्यांचे वकील पायोषी रॉय आणि इब्राहिम हरबत यांनी न्यायालयात सांगितले की, सर्व गुन्हे भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ अंतर्गत नोंदवले गेले होते. हे गुन्हे सीएए, एनआरसी, बाबरी मशीद प्रकरण आणि ज्ञानवापी मशिदीच्या सीलिंगसारख्या मुद्द्यांवरील आंदोलनांशी संबंधित होते. या प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम ५६ अंतर्गत हद्दपारीची कारवाई करण्याचे कोणतेही कारण नव्हते, असा त्यांचा युक्तिवाद होता..न्यायालयाची कठोर निरीक्षणेराज्य सरकारच्या वकिलांनी आंदोलने पोलिसांच्या परवानगीशिवाय झाल्याचा आणि आंदोलकांनी दिलेल्या घोषणांचा उल्लेख करत कारवाई कायदेशीर असल्याचे सांगितले. मात्र, न्यायमूर्ती जामदार यांनी पोलिसांची कारवाई "दोषपूर्ण" आणि "दुर्भावनेने प्रेरित" असल्याचे नमूद केले.संविधानातील कलम १९ आणि २१ नुसार नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्याच्या कृतींमुळे व्यक्ती किंवा मालमत्तेला धोका निर्माण झाल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नसल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले..कलम १८८ अंतर्गत नोंदवलेल्या गुन्ह्यासाठी कमाल एक महिन्याच्या कारावासाची तरतूद असली तरी, त्या आधारे हद्दपारीचा आदेश देता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हद्दपारी हा अत्यंत अपवादात्मक उपाय असून त्यामुळे नागरिकाच्या देशभर मुक्तपणे फिरण्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा येते, असे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांचा आधार घेत खंडपीठाने ही कारवाई रद्द केली. तसेच, केवळ भारत सरकारच्या काही निर्णयांना विरोध केल्यामुळे करण्यात आलेली ही कारवाई याचिकाकर्त्याच्या भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबरोबरच सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारावरही परिणाम करणारी असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षणात म्हटले..Mumbai Rain: पावसाचा फटका मुंबईकरांना! 15-20 मिनिटे उशिराने धावणाऱ्या लोकलमुळे स्टेशनवर प्रचंड गर्दी; प्रवाशांची तारांबळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.