बेकायदा बांधकाम खपवून घेणार नाही, औद्योगिक शेडला संरक्षण देण्यास न्यायालयाचा नकार

मुंबई : कोणतेही बेकायदा बांधकाम खपवून घेणार नाही किंवा त्याला संरक्षणही देणार नाही, असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने नुकतेच कुर्ला बैल बाजार परिसरातील औद्योगिक शेड पाडण्याबाबत महापालिकेने बजावलेली नोटीस कायम ठेवली..सद्यःस्थित बेकायदेशीरता हा एकप्रकारे आजार बनल्याची टिप्पणीही न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने केली आणि भारत कोल कंपाउंडमध्ये कार्यरत सिएस्टा इंडस्ट्रियल ॲण्ड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशनसह अन्य दोन युनिट्सनी संयुक्तपणे दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. महापालिकेने डिसेंबर २०२२ मध्ये याचिकाकर्त्यांना सर्वप्रथम नोटीस बजावली होती. त्यानंतर मार्च २०२३ मध्ये औद्योगिक बांधकाम पाडण्याच्या आदेशाला याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती..मात्र, १९६२च्या आधी या जागेवर बांधकाम अस्तित्वात असल्याचे सिद्ध करणारे कोणतेही पुरावे याचिकाकर्त्यांनी सादर न केल्यामुळे, या जागेला संरक्षित बांधकाम मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट करून बांधकामाला संरक्षणाची मागणी फेटाळून लावली. त्याआधी सुमारे १,७७३ चौरस मीटरवर पसरलेल्या या बांधकामात मूळतः सहा औद्योगिक युनिट्स असून, १९६२ पूर्वी महापालिकेकडून कर आकारला जात होता, त्यामुळेच ही जागा १ एप्रिल १९६२च्या आधी अधिकृत जागांच्या श्रेणीत मोडत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला..दावा सिद्ध करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाद्वारे वापरले जाणारे अधिकृत भूमापन नकाशे आणि महापालिकेच्या मूल्यांकन नोंदींचा दाखलाही याचिकाकर्त्यांनी दिला. याशिवाय महापालिकेने ऑक्टोबर १९९३ मध्ये त्यांना बांधकाम दुरुस्तीला आणि पोटमाळा बांधण्यास परवानगी दिल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला..महापालिकेचा युक्तिवादयाचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या भूमी अभिलेख विभागाद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या अधिकृत भूमापन नकाशांच्या आधी या भूखंडावर कोणतेही बांधकाम अस्तित्वात नसल्याचे पालिकेने न्यायालयाला सांगितले. त्याचप्रमाणे एका जुन्या नकाशात ही जमीन तुटक रेषेने जोडल्याचे आणि त्या वेळी ही जागा एक रिकामा भूखंड असल्याचा युक्तिवादही महापालिकेकडून करण्यात आला. महापालिकेचा हाच दावा न्यायालयाने ग्राह्य धरला.