मुंबई

FDAला उच्च न्यायालयाने पुन्हा खडसावले, अ‍ॅमेझॉनच्या कारवाईवरून व्यक्त केला संताप

High Court On FDA Action: अ‍ॅमेझॉन रिटेल इंडिया विरुद्धच्या कारवाईवरून न्यायालयाने संताप व्यक्त करत एफडीएला खडेबोल सुनावले
High Court Slams FDA

High Court Slams FDA

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : तुम्ही तुमची धोरणे आक्रमकपणे राबवण्याच्या नादात थेट परवाना रद्द करण्याची कारवाई करत आहात. हे म्हणजे डास मारण्यासाठी थेट तलवारीचा वापर करण्यासारखे असल्याची टीका शुक्रवारी (ता. ७) उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनावर (एफडीए) केली.

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