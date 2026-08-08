मुंबई : तुम्ही तुमची धोरणे आक्रमकपणे राबवण्याच्या नादात थेट परवाना रद्द करण्याची कारवाई करत आहात. हे म्हणजे डास मारण्यासाठी थेट तलवारीचा वापर करण्यासारखे असल्याची टीका शुक्रवारी (ता. ७) उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनावर (एफडीए) केली. .या कार्यवाहीमागील कारणे स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने शुक्रवारी पुन्हा एफडीएला दिले.'अॅमेझॉन रिटेल इंडिया विरुद्धच्या कारवाईवरून न्यायालयाने हे खडेबोल सुनावले. कठोर कारवाईची गरज नसतानाही आपली धोरणे अतिउत्साहाने राबवण्याचा प्रयत्न एफडीए करीत असल्याचे प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने एफडीएला सुनावले..Tukaram Mundhe: 'आयआयटी मुंबई' मध्ये एफडीएची धाड, दोन हॉस्टेल मेस बंद; २२ जणांना अटक .तसेच योग्यपद्धतीने काम करण्याचा सल्लाही दिला. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केल्याबद्दल न्यायालयाने एफडीएचे कौतुकही करताना या परिस्थितीला सामोरे जाताना एफडीए सर्व व्यावसायिक आस्थापने बंद करणार का, असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला..मुदत संपलेले अन्नपदार्थ नष्ट करण्याऐवजी किरकोळ बाजारात पाठवल्याच्या आरोपावरून एफडीएने भिवंडीतील गोदामावर केलेल्या कारवाईविरोधात कंपनीने न्यायालयात याचिका केली होती. अधिकाऱ्यांनी २४ जूनला गोदामाला भेट देऊन कोणतीही 'सुधारणा नोटीस' न बजावता दुसऱ्याच दिवशी परवाना निलंबित केल्याचे अॅमेझॉनकडून वरिष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितले..Mumbai Railway : मुंबईच्या रेल्वेला केंद्राचा ‘मेगा बूस्ट’! एमयूटीपी-३ साठी ४०६.५६ कोटींची पहिली किस्त; ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज.परवाना रद्द का केला?अपील प्रलंबित असताना परवाना रद्द करण्याचा आदेश कसा काढला ? असा प्रश्न उपस्थित करून अपिलाच्या कालावधीत अशी कोणतीही कारवाई करता येत नाही, हा प्रस्थापित कायदा असून योग्य प्रक्रियेचे पालन केलेच पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले. तुमची धोरणे आक्रमकपणे राबवण्याच्या नादात थेट परवाना रद्द करण्याची थेट कारवाई करीत आहात. त्यामुळे अशा कारवाईमागील स्पष्टीकरण तुम्हाला द्यावेच लागेल याचा पुनरूच्चार न्यायालयाने केला. त्यावर याचिकेवर उत्तर दाखल केले जाईल, असे एफडीएची बाजू मांडताना सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी न्यायालयाला सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.