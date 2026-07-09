Bombay High Court: उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे आदेश! सज्ञान मुलगी 'हरवलेली' नाही; सज्ञान महिलेला कुठे राहायचे हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार..

मुंबई: एखाद्या सज्ञान महिलेला कुठे राहायचे हे ठरवण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. तिला पालकांच्या घरी परतण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही किंवा तसे करण्याचा अधिकार सरकारी यंत्रणेला नसल्याचे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, तेलंगणा पोलिसांना २१ वर्षांच्या तरुणीविरुद्ध कोणतीही बळजबरीची कारवाई न करण्याचे आदेश दिले..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...हैदराबादमधील आपल्या पालकांचे घर संबंधित तरुणीने स्वेच्छेने सोडले असून एक प्रौढ व्यक्ती आहे, त्यामुळे कुठे राहायचे, कोणाशी लग्न करायचे, उच्च शिक्षण घ्यायचे की नाही, हे ठरवण्यास ती कायदेशीररीत्या सक्षम असल्याचेही निरीक्षण प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. हे वैयक्तिक निवडीचे विषय आहेत आणि भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अन्वये मिळणाऱ्या अधिकारांचा ते एक भाग असून पालक किंवा राज्य सरकार तिच्या इच्छेविरुद्ध घरी परतण्यास भाग पाडू शकत नाही. पोलिस या तरुणीला 'हरवलेली व्यक्ती' मानू शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले..मुख्य न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने या तरुणीशी चर्चा केली. दोन महिन्यांची असताना तिला दत्तक घेण्यात आले होते. सध्या ती एका स्वयंसेवी संस्थेत कामाला असून मुंबईत 'भाडेतत्त्वा'वर राहते. याचिकाकर्तीच्या आईनेही प्रतिज्ञापत्र सादर करून तिच्या इच्छेविरुद्ध लग्न करण्यास भाग पाडणार नाही आणि तिच्या उच्च शिक्षणात कोणताही अडथळा आणणार नाही, असे न्यायालयाला आश्वासित केले होते; परंतु तिला घरी परतण्याची इच्छा नाही, असे याचिकाकर्तनि न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने तेलंगणा पोलिसांना याचिकाकर्तीच्या पालकांनी ती हरवली असल्याबद्दलची तक्रार बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.प्रकरण काय ?आपल्यापेक्षा १० वर्षांनी मोठ्या असलेल्या चुलत भावाशी लग्न करण्यास भाग पाडल्याचे कळल्यानंतर याचिकाकर्तीने जूनमध्ये घर सोडले. हे कुटुंब अत्यंत पुराणमतवादी आणि कर्मठ असून, त्यांच्या या विचारसरणीमुळे तिला मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागले. तसेच, तिला पदवीचे शिक्षण घेण्यास किंवा नोकरी करण्यास परवानगी नाकारण्यात आली. कुटुंबाकडून मिळणाऱ्या धमक्या आणि छळापासून संरक्षण देण्याची मागणी तरूणीने वरिष्ठ वकील मिहिर देसाई यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेत म्हटले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.