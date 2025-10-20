मुंबई

सिडकोच्या योजनेविरोधात उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल! शेतकऱ्यांना भरीव मोबदला मिळण्याची शक्यता, प्रकरण काय?

Uran Farmers Land Case: सिडकोच्या योजनेविरोधात उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. यामुळे २०१३च्या भूसंपादन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना भरीव मोबदला मिळण्याची शक्यता आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
उरण : सिडकोने उरणमधील चिर्ले, बेलोंडाखार आणि जांभूळपाडा परिसरातील ७५० हेक्टर जमिनीवर प्रस्तावित लॉजिस्टिक पार्कसाठी लागू केलेल्या साडेबावीस टक्के भूखंड वाटप योजनेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना आता केंद्र सरकारच्या २०१३च्या भूसंपादन कायद्यानुसार भरीव आर्थिक मोबदला आणि पुनर्वसनाच्या सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

