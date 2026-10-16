Bombay High Court Historic Ruling : मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निकाल ! सज्ञान अविवाहित मुलीलाही वडिलांकडून पोटगीचा अधिकार

मुंबई : मुलगी सज्ञान (१८ वर्षांची) झाली तरी विवाह होईपर्यंत वडिलांना तिच्या पालनपोषणाची आणि शिक्षणाची जबाबदारी झटकता येणार नाही, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) दिला आहे. अविवाहित सज्ञान मुलगी स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास सक्षम नसेल, तर तिला वडिलांकडून कायदेशीररीत्या पोटगी (Maintenance) मिळवण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.."केवळ १८ वर्षे वय झाले म्हणून कर्तव्य संपत नाही"या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्यानुसार सज्ञान मुलगा स्वतः कमवू लागल्यानंतर पालकांची आर्थिक जबाबदारी संपू शकते; मात्र अविवाहित मुलीच्या बाबतीत नियम वेगळे आहेत. हिंदू दत्तक आणि भरणपोषण कायदा, १९५६ च्या कलम २०(३) चा संदर्भ देत न्यायालयाने नमूद केले की, जोपर्यंत मुलीचा विवाह होत नाही आणि ती स्वतःच्या पायावर उभी राहत नाही, तोपर्यंत तिचा सांभाळ करणे आणि शिक्षणाचा खर्च देणे हे वडिलांचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. मुलगी सज्ञान झाली या एकमेव कारणावरून वडील पोटगी देण्यास नकार देऊ शकत नाहीत..Nagpur Farmhouse Raid : नागपूरच्या 'ग्रीन फार्म'मध्ये डान्स बारच्या धर्तीवर अश्लील नृत्याचा धिंगाणा.शिक्षण घेणाऱ्या तरुणींना मोठा कायदेशीर आधारआई-वडिलांचा घटस्फोट झाल्यानंतर अनेक प्रकरणांमध्ये वडील मुलगी १८ वर्षांची होताच तिचा देखभाल खर्च देणे बंद करतात. अशा अनेक प्रकरणांना चपराक देणारा हा निकाल ठरला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, उच्च शिक्षण घेणाऱ्या किंवा स्वतःचे उत्पन्नाचे साधन नसणाऱ्या मुलीला केवळ वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाली म्हणून निराधार सोडता येणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे कौटुंबिक कलहात आर्थिक अडचणीत सापडणाऱ्या राज्यातील लाखो तरुणींना स्वतःचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी आणि सन्मानाने जगण्यासाठी भक्कम कायदेशीर सुरक्षा मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.