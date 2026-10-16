मुंबई

Bombay High Court Historic Ruling : मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निकाल ! सज्ञान अविवाहित मुलीलाही वडिलांकडून पोटगीचा अधिकार

विवाह होईपर्यंत शिक्षण आणि पालनपोषणाचा खर्च देणे बंधनकारक; हिंदू दत्तक व भरणपोषण कायद्याचा महत्त्वाचा हवाला
Mandatory for father to bear education and maintenance expenses until marriage.

Mandatory for father to bear education and maintenance expenses until marriage.

Sakal

विनयन वाघमारे
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मुंबई : मुलगी सज्ञान (१८ वर्षांची) झाली तरी विवाह होईपर्यंत वडिलांना तिच्या पालनपोषणाची आणि शिक्षणाची जबाबदारी झटकता येणार नाही, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) दिला आहे. अविवाहित सज्ञान मुलगी स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास सक्षम नसेल, तर तिला वडिलांकडून कायदेशीररीत्या पोटगी (Maintenance) मिळवण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

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