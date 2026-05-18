लग्नानंतर बलात्काराचा गुन्हा रद्द! आरोपी, तक्रारदार तरुणीत प्रेमाचे नाते, न्यायालयाचे निरीक्षण

मुंबई : बलात्कार प्रकरणातील आरोपी आणि तक्रारदार तरुणीतील नाते प्रेमावर आधारित असून, ते वासनेवर नाही. आता त्यांचे लग्न झाल्याने ते सुखाने संसार करीत आहेत, असे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने आरोपीविरुद्ध दाखल गुन्हा रद्द करून त्याला दिलासा दिला. हा खटला पुढे सुरू ठेवल्यास दोघांनाही मानसिक त्रास सहन करावा लागेल, असे न्या. अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठाने नमूद केले..तक्रारदार तरुणीने आरोपीवर करून बलात्काराचा आरोप पोलिसांत तक्रार नोंदवली होती. तळोजा पोलिसांनी सप्टेंबर २०२५ मध्ये दाखल केलेला बलात्काराचा गुन्हा रद्द करण्यासाठी याचिकाकत्यनि न्यायालयात धाव घेतली उच्च आणि होती. आरोपी तक्रारदार महिला हे दोघेही मित्र होते. त्यांच्यात परस्पर संमतीने नातेसंबंध प्रस्थापित झाले. एकमेकांबाबतच्या गैरसमजांमुळे पोलिसात तक्रार केली होती..Mumbai-Goa Highway Toll : कोकणवासीयांच्या जखमेवर मीठ! महामार्गाचे काम अजूनही अपूर्ण, पण 'या' ठिकाणी टोलनाका उभारणी अंतिम टप्प्यात!.पुढे या जोडप्यांतील मतभेद मिटले आणि त्यांनी लग्न केल्याची माहिती दोन्ही पक्षांनी न्यायालयाला दिली. तसेच विवाहाशी संबंधित कागदपत्रेही सादर केली. त्याची घेऊन याचिकाकर्त्याविरोधातील न्यायालयाने बलात्काराचा गुन्हा आणि आरोपपत्र रद्द केले..आमचा आता सुखाचा संसार !दुसरीकडे, तरुणीने स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहून कोणत्याही दबावाशिवाय, स्वेच्छेने हे प्रकरण मिटवल्याचे आणि त्यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याचे न्यायालयाला सांगितले. काही गैरसमजांमुळे आपण बलात्काराची तक्रार नोंदवली होती; परंतु आता आमच्यातील गैरसमज दूर झाले असून, आम्ही लग्न करून पती-पत्नी म्हणून सुखाने एकत्र राहत असल्याचेही न्यायालयाला सांगितले. हा खटला पुढे चालू ठेवल्यास आमच्या वैवाहिक जीवनात अडचणी निर्माण होतील, असेही तक्रारदार तरुणीने न्यायालयाला सांगितले..Mumbai Ahmedabad Highway Accident: मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर वऱ्हाडाच्या ट्रकला कंटेनरची भीषण धडक; ३-४ ठार, २५ हून अधिक जखमी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.