High Court FDA: ‘स्वतःला देव समजत आहात का?’; एफडीएला उच्च न्यायालयाचा थेट सवाल, अधिकाऱ्यांना तुरुंगाचा इशारा

मुंबई: अन्न व सुरक्षा नियमांच्या उल्लंघनाप्रकरणी कारवाई करताना परिस्थितीकडे व्यावहारिक दृष्टिकोनातून पाहण्याचे आणि विचारपूर्वक निर्णय घेण्याचे अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) अधिकाऱ्यांना बजावले. तसे आदेशही दिले तरीही ‘एफडीए’च्या अधिकाऱ्यांनी आमच्या आदेशाचे उल्लंघन केले. या अधिकाऱ्यांना सतत फटकारून आम्ही थकलो आहोत, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने शनिवारी ‘एफडीए’ला खडे बोल सुनावले. याच कारणास्तव संबंधित अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई का करू नये, हे त्यांनी आम्हाला पटवून द्यावे अन्यथा तुरुंगात जावे, असा इशाराच न्यायालयाने दिला. .Teacher Success Story: जिद्दीला सलाम! ज्या शाळेत विद्यार्थी म्हणून घडले, त्याच शाळेत आता शिक्षक म्हणून रुजू; कुलदीप बोडकेंची प्रेरणादायी भरारी.‘एफडीए’ अशा प्रकारे ‘अनावश्यक घाई’ का करते आणि कायद्याचे विश्लेषण न करता आदेश कसे काढते, असा प्रश्न प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने विचारला. ‘एमसीए’तील पाच उपाहारगृहांचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश रद्द करीत ती पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आणि याचिका निकाली काढल्या. त्यानंतर ‘एफडीए’ने मुंबईतील ‘बीकेसी’स्थित मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (एमसीए) पाच उपाहारगृहांचे परवाने रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेतल्याचे न्यायालयाला कळवले..न्यायालयाच्या आदेशानुसार, गुरुवारी नव्याने केलेल्या तपासणीत उपाहारगृहांनी अन्नसुरक्षा नियमांचे ८८ टक्के पालन केल्याचे स्पष्ट होते. त्याचे परवाने ‘एमसीए’च्या नावे होते; मात्र उपाहारगृहे ‘मेसर्स शिर्के इन्फ्रास्ट्रक्चर’द्वारे चालवली जात होती, या एकमेव कारणास्तव ‘एफडीए’ने उपगारगृहांचा परवाना निलंबन कायम ठेवले होते. या प्रकरणी शनिवारी सुनावणीवेळी ‘एमसीए’ला नव्याने नोटीस बजावली जाईल आणि ‘शिर्के इन्फ्रास्ट्रक्चर’सोबतच्या कराराबाबत त्यांना म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाईल. त्यानंतर सविस्तर व कायदेशीर कारणमीमांसा असलेला आदेश पारित केला जाईल, असे ‘एफडीए’तर्फे न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला गेला. परंतु ‘एफडीए’ अधिकाऱ्यांना परिस्थितीकडे व्यावहारिक दृष्टिकोनातून पाहण्याचे आणि विचारपूर्वक निर्णय घेण्याचे स्पष्टपणे आदेश दिल्याची आठवणही न्यायालयाने करून दिली..‘सिप्ला फार्मा’ला मिळाला दिलासाआदेश देताना एकांगी वृत्तीने वागल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने ‘एफडीए’ला शनिवारी फटकारले. त्यानंतर पुणेस्थित ‘सिप्ला फार्मा अँड लाइफ सायन्सेस लिमिटेड’च्या ‘कॅरी अँड फॉरवर्डिंग’ युनिटचा औषध विक्री परवाना रद्द करण्याचा आदेश ‘एफडीए’ने मागे घेत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. या प्रकरणी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांविरुद्ध कृती केली असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ‘एफडीए’वर ओढले. तुम्ही प्रशंसनीय आणि कौतुकास्पद काम करीत आहात; मात्र वारंवार इशारा देऊनही मर्यादेबाहेर वागत आहात, असे न्यायालयाने ‘एफडीए’ला सुनावले..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.उच्च न्यायालयाचे ‘एफडीए’वरील ताशेरे..आता तुम्ही अतिउत्साही होऊन मर्यादेबाहेर वागत आहात.‘एफडीए’ अनावश्यक घाई का करते?उत्साहभंग होऊ नये म्हणून त्यांना समजावण्याचा अन् समतोल साधण्याचा प्रयत्न कितीदा करायचा? डास मारण्यासाठी तलवारीचा वापर करू नये’तुम्ही स्वतःला देव समजत आहात अन् काहीही करू शकतो असे वाटते का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.