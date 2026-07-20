Mumbai News: पोलीस कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत, शालार्थ आयडीप्रकरणी उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले

मुंबई : शालार्थ आयडी तसेच प्राध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांबाबत शाळांशी कोणताही संबंध नसलेल्या व्यक्तीच्या तक्रारीवरून गुन्हे दाखल करण्याच्या पोलिसांच्या भूमिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 'पोलिस सार्वजनिक सेवक आहेत; कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही,' अशा शब्दांत न्यायालयाने पोलिसांची कानउघाडणी केली..नाशिक जिल्ह्यातील काही शाळांनी अनोळखी व्यक्तीच्या तक्रारीवरून शिक्षकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचा आरोप करीत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली..Navi Mumbai Crime: नवी मुंबईत खळबळ! शिंदेसेनेच्या महिला नेत्याला अटक, ३ जण फरार; नेमके प्रकरण काय?.यापूर्वीही अशाच प्रकारांबाबत न्यायालयाने फटकारले असतानाही त्याची पुनरावृत्ती होत असल्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. 'तुम्ही सार्वजनिक सेवक आहात. कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही. स्वतःला कायद्यापेक्षा मोठे समजू नका,' अशा स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने पोलिसांना सुनावले. .मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अशा तक्रारींवर थेट गुन्हे दाखल केले जाणार नाहीत, अशी हमी न्यायालयाला देण्यात आली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने शासन निर्णयही जारी केला. मात्र त्याचे उल्लंघन करून काही पोलिस अधिकारी अद्याप गुन्हे नोंदवत आहेत, असे याचिकाकत्यर्त्यांतर्फे सांगण्यात आले..CIDCO Lottery: हजारो कुटुंबांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार होणार! सिडकोच्या ८,७९५ घरांची सोडत काढणार; निकाल कसा पाहता येणार? .सरकारला फटकारलेराज्य सरकारतर्फे अॅड. मनकुंवर देशमुख यांनी संबंधित तक्रारी नियमानुसार शिक्षण विभागाकडे पाठविण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने 'खंडणीखोरांना अशा तक्रारी करण्यासाठी प्रवृत्त केले जात आहे. त्यांना आवरा,' अशा शब्दांत सरकारलाही फटकारले.राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालक यांनी या प्रकरणाची * गंभीर दखल घेत आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच पुढील सुनावणीसाठी नाशिक ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक यांनी सोमवारी (ता. २०) न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहावे, असे आदेश देत सुनावणी तहकूब केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.