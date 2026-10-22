Mumbai News : शिक्षक नियुक्तीच्या पारदर्शकतेवर न्यायालयाचा शिक्कामोर्तब; शिक्षण उपसंचालक संदीप संगवे यांचा निर्णय उच्च न्यायालयाकडून कायम

मुंबई - नियमबाह्य शिक्षक नियुक्तीला वैयक्तिक मान्यता नाकारण्याचा मुंबई विभागाचे शिक्षण तत्कालीन उपसंचालक संदीप संगवे यांचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. पी. पी. खारपाटील एज्युकेशन सोसायटी, चिरनेर (ता. उरण, जि. रायगड) येथील शिक्षिकेच्या नियुक्तीशी संबंधित प्रकरणात न्यायालयाने याचिकाकर्त्या मंथना रामदास ठाकूर यांची रिट याचिका (क्र. ११२/२०२५) फेटाळून लावली. या निर्णयामुळे शाळांमधील शिक्षक भरती प्रक्रियेत नियमांचे पालन आणि पारदर्शकतेचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे..न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गौखले यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्देशानुसार, विभागीय शिक्षण उपसंचालक संदीप संगवे यांनी २ मे २०२४ रोजी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी घेतली होती. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून नियुक्तीला वैयक्तिक मान्यता नाकारण्याचा निर्णय त्यांनी कायम ठेवला होता. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळल्याने शिक्षण विभागाच्या भूमिकेला न्यायालयीन समर्थन मिळाले आहे..नियुक्ती प्रक्रियेत अनेक त्रुटीपी. पी. खारपाटील एज्युकेशन सोसायटीने जून २०१७ मध्ये मंथना रामदास ठाकूर यांची भूगोल विषयासाठी शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र, या नियुक्तीच्या प्रक्रियेत आवश्यक नियमांचे पालन झाले नसल्याचे शिक्षण विभागाच्या सुनावणीत आढळले. त्यामुळे संबंधित शिक्षिकेच्या वैयक्तिक मान्यतेचा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला. भरती प्रक्रियेत जाहिरात प्रसिद्ध करण्यापूर्वी शिक्षण विभागाची आवश्यक पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नव्हती. तसेच, नियुक्तीपूर्वी मागासवर्गीय कक्षाकडून बिंदुनामावलीची तपासणी करण्यात आली नसल्याचेही निदर्शनास आले..रिक्त पद भरण्यापूर्वी शासनाच्या अतिरिक्त शिक्षकांच्या यादीतून पात्र शिक्षक उपलब्ध आहे किंवा नाही, याची खातरजमा व्यवस्थापनाने केली नसल्याचे शिक्षण विभागाने नमूद केले. याशिवाय, संबंधित नियुक्ती शासनाच्या पदभरती निर्बंधांच्या काळात करण्यात आल्याचा मुद्दाही उपस्थित झाला. नियुक्तीनंतर नियमानुसार १५ दिवसांच्या आत मान्यतेचा प्रस्ताव सादर करणे अपेक्षित असताना, संबंधित संस्थेने तब्बल पाच वर्षांनंतर, २०२२ मध्ये प्रस्ताव सादर केला. या विलंबामुळेही प्रकरणातील अनियमिततेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले..पूर्वपरवानगी ही केवळ औपचारिकता नाहीउच्च न्यायालयाने सार्वजनिक रोजगारातील समान संधीच्या तत्त्वावर भर दिला. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १६ नुसार सार्वजनिक रोजगाराच्या संधींमध्ये समानतेचा अधिकार महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे शिक्षक भरती करताना विहित नियम आणि प्रक्रिया पाळणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणांतून स्पष्ट झाले..पारदर्शक भरती प्रक्रियेला बळया निर्णयामुळे खासगी शाळांमधील शिक्षक नियुक्त्यांसाठी विहित नियमांचे पालन करणे किती आवश्यक आहे, हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. जाहिरातीपूर्वीची परवानगी, आरक्षणानुसार बिंदुनामावलीची तपासणी, अतिरिक्त शिक्षकांचा विचार आणि वेळेत मान्यता प्रस्ताव सादर करणे या बाबींकडे शैक्षणिक संस्थांनी गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.