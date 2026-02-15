मुंबई

Mumbai Vanrani: नॅशनल पार्कमधील वनराणीला पसंती, महिनाभरात ९,००० जणांची भेट; ७.५० लाखांचे उत्पन्न 

Borivali SGNP Vanrani: संजय गांधी राष्‍ट्रीय उद्यानामधील टॉय ट्रेनची सेवेला पर्यटकांची मोठी पसंती मिळत आहे. महिनाभरात या वनराणीने ७.५० लाखांचे उत्पन्न कमावले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : संजय गांधी राष्‍ट्रीय उद्यानामधील खास आकर्षण म्हणजे प्रसिद्ध वनराणी पुन्हा एकदा सुरू झाली  आहे. वनराणीला पर्यटकांची पसंती मिळत असून, एका महिन्यात  ९,००० पर्यटकांनी भेट दिली आहे. यातून ७.५० लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. 

