Mumbai Vanrani: नॅशनल पार्कमधील वनराणीला पसंती, महिनाभरात ९,००० जणांची भेट; ७.५० लाखांचे उत्पन्न 

मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानामधील खास आकर्षण म्हणजे प्रसिद्ध वनराणी पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. वनराणीला पर्यटकांची पसंती मिळत असून, एका महिन्यात ९,००० पर्यटकांनी भेट दिली आहे. यातून ७.५० लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. .२०२१मध्ये आलेल्या तौक्ते चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीमुळे उद्यानातील एक प्रमुख आकर्षण असलेली टॉय ट्रेनची सेवा बंद झाली होती. उद्यानप्रेमी, निसर्गप्रेमी आणि लहान मुलांनी ही सेवा सुरू करण्याची मागणी केली होती. उद्यानातील एक प्रमुख आकर्षण असलेली ही टॉय ट्रेन प्रणाली नव्याने सुसज्ज करण्यात आली असून, ६ जानेवारीला सुरू करण्यात आली आहे. .६ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी या कालावधीत नॅशनल पार्क ३१ दिवसच पर्यटकांसाठी सुरू होते. या काळात एकूण पाच सोमवार सुट्टी होती. २७ जानेवारीला अतिक्रमण निर्मूलन कारवाईमुळे पार्क पूर्ण बंद केले होते. २८ जानेवारीला अर्धा दिवस सुरू होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर तीन दिवसांच्या दुखवटा काळात नॅशनल पार्क बंद होते. असे एकूण नऊ दिवस पार्क बंद होते. .पर्यावरणपूरक पर्यटनाला चालना'वन राणी'चे पुनरुज्जीवन पर्यावरणपूरक पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. बॅटरीवर चालणारे इंजिन, निसर्गस्नेही सजावट व शैक्षणिक मूल्य ही हरित पर्यटनाची आदर्श उदाहरणे ठरत आहेत. पर्यटकांचादेखील चांगला प्रतिसाद मिळत आहे..नवीन वैशिष्ट्ये आणि आधुनिक डिझाईननवीन व्हिस्टाडोम 'वन राणी' ही बॅटरीवर धावतेडिझेलवर चालणाऱ्या ट्रेनच्या तुलनेत ही अधिक पर्यावरणस्नेहीनवीन गाडीला चार डबेपारदर्शक छत व मोठ्या काचांच्या खिडक्याडब्यांची आसनरचना मेट्रोसारखी..पर्यटक संख्याप्रौढ - ७,०६२मुले - १,९४६एकूण उत्पन्न - ७,६४,०७८