मुंबई

Shashikant Shinde: राज्यातील जिल्हा परिषदांसाठीही दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र: प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, शरद पवारांच्या उपस्थितीत निर्णय!

Both NCP factions Together for Zilla Parishad Elections: राष्ट्रवादी काँग्रेसची एकत्रित निवडणूक रणनिती: शरद पवारांच्या उपस्थितीत निर्णय
Shashikant Shinde

Shashikant Shinde

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्रच लढवतील, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Sharad Pawar
NCP
Mumbai
Shashikant Shinde
Zilla Parishad
Meeting
Zilla Parishad Election
Meetings

Related Stories

No stories found.