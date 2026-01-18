Shashikant Shinde: राज्यातील जिल्हा परिषदांसाठीही दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र: प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, शरद पवारांच्या उपस्थितीत निर्णय!

मुंबई : राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्रच लढवतील, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी दिली. .Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीत दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचा दारुण पराभव झाल्यानंतर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पुढील निवडणुका एकत्र लढणार का, याबाबत प्रश्न उपस्थित केला जात होता. हा प्रश्न शिंदे यांनी निकाली काढला..शिंदे म्हणाले, आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका एकत्रित लढवण्याबाबत शरद पवारांशी चर्चा करण्यात आली. या वेळी दोन्ही पक्ष एकत्रितपणे १२ जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लढणार आहेत. जिथे दोन्ही पक्षाकडे तुल्यबळ उमदेवार असतील, त्या ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढती होतील, असेही त्यांनी सांगितले. पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीत जनतेने दिलेला कौल मान्य असल्याचे शशिकांत शिंदे यांनी सांगितले..माणुसकीला सलाम! कृष्णा नदीत उडी घेतलेल्या नवविवाहितेला जीवदान; कऱ्हाडमध्ये युवकांनी लावली प्राणाची बाजी, थरारक घटना......तर चित्र वेगळेपुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेसाठी दोन्ही ‘राष्ट्रवादीं’ची आधी युती झाली असती, शेवटच्या दिवसापर्यंत तिकीटवाटप होत राहिले नसते तर आणखी चांगला निकाल दिसला असता, असे स्पष्ट मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.