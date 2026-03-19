Metro Tunnel: मुंबई मेट्रोला धोका! बेकायदेशीर बोअरवेलमुळे बोगद्यात भगदाड; मोठा निष्काळजीपणा उघड, नेमकं काय घडलं?

मुंबईतील एका वर्दळीच्या मेट्रो जंक्शनजवळ निष्काळजीपणाचे एक मोठे प्रकरण उघडकीस आले आहे. जिथे बेकायदेशीर बोअरवेल खोदकामामुळे मुख्य मेट्रो बोगद्याचे नुकसान झाले आहे. ही घटना ५ मार्च २०२६ रोजी घडली. ज्यामुळे शहराची जीवनरेखा मानल्या जाणाऱ्या मेट्रो सेवेच्या सुरक्षेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सुदैवाने ड्रिलिंग मशीन बोगद्याच्या केवळ एका भागालाच स्पर्श करू शकले. .ज्यामुळे एक लहान छिद्र पडले. अन्यथा एक मोठा अपघात होऊ शकला असता. १३ मार्च रोजी आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात एक अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आली. पोलिसांनी चंद्रमा वॉटर सप्लाय प्रायव्हेट लिमिटेडचे मालक रामबाबू राय यांच्या विरोधात कडक कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. तपासात असे उघड झाले आहे की, दाट लोकवस्तीच्या आणि संवेदनशील मेट्रो मार्गाजवळ कोणत्याही सरकारी परवानगीशिवाय असे धोकादायक काम केले जात होते..मिळालेल्या माहितीनुसार, चंद्रमा वॉटर सप्लाय कंपनी नियमांचे उल्लंघन करून मेट्रो जंक्शनजवळ बोअरवेल खोदत होती. खोदकामादरम्यान मशीनची खोली मेट्रो बोगद्याच्या पातळीपर्यंत पोहोचल्याने बोगद्याच्या डाव्या बाजूला एक छिद्र पडले. अधिकाऱ्यांनी हे नुकसान किरकोळ असल्याचे म्हटले असून दुरुस्तीचे काम सुरू झाले असले तरी सुरक्षा तज्ज्ञांच्या मते अशा चुकीमुळे मेट्रोची संरचनात्मक चौकट कमकुवत होऊ शकते..या गंभीर निष्काळजीपणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांनी रामबाबू राय यांच्या विरोधात भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम १२५, ३२४(५) आणि ३२६(ब) तसेच मेट्रो रेल्वे (संचालन आणि देखभाल) कायद्याच्या कलम ७८ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपीने बीएमसी किंवा मेट्रो प्रशासनाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) न घेता खोदकाम सुरू केले. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कंपनीचे इतर कर्मचारी आणि कंत्राटदारांच्या भूमिकेचीही चौकशी केली जात आहे..या घटनेमुळे भूमिगत पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षेतील आणि प्रशासकीय देखरेखीतील त्रुटी पुन्हा एकदा उघड झाल्या आहेत. मुंबईसारख्या शहरात, जिथे अनेक भूमिगत मेट्रो मार्ग टाकले जात आहेत. तिथे परवानगीशिवाय बोअरवेल खोदल्याने सार्वजनिक मालमत्ता आणि हजारो प्रवाशांच्या जीवाला धोका निर्माण होतो. हे काम इतके दिवस बिनदिक्कतपणे कसे सुरू राहिले आणि यात कोणत्या स्थानिक अधिकाऱ्यांचा सहभाग होता का, याचा शोध आता आझाद मैदान पोलीस घेत आहेत.