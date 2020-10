ठाणे स्मार्ट सिटीच्या अर्धवट प्रकल्पांला ब्रेक; निधी इतर कामांसाठी वापरणार 

ठाणे : स्मार्टसिटीच्या माध्यमातून अनेक प्रकल्प ठाणे शहरात सुरु आहेत. परंतु काही प्रकल्प हे अर्धवट आहेत, काही प्रकल्प विविध स्वरुपाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत, तर कही प्रकल्पांसाठी निधीची केवळ तरतूद केली असून त्यांची कामे मात्र सुरु झालेली नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकल्पांचा निधी शहरातील इतर तातडीच्या आणि महत्त्वाच्या कामांसाठी वळता करावा, अशा सुचना महापौर नरेश म्हस्के यांनी स्मार्ट सिटीच्या बैठकीत दिल्या आहेत. पत्रिपुलाचे काम अंतिम टप्प्यात; रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून लवकरच पाहणी महापौरांनी केलेल्या सुचनेची दखल घेऊन राज्य शासनाचे प्रतिनिधी मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी देखील त्यानुसार याचा अभ्यास करुन स्मार्टसिटीकडे पत्रव्यवहार करुन हा निधी इतर कामांसाठी वळता करता येऊ शकतो का? याची माहिती पुढील बैठकीत द्यावी असे आदेश ठाणे महापालिकेला दिले आहेत. स्मार्टसिटीच्या मागील महिन्यात झालेल्या बैठकीत देखील महापौर म्हस्के यांनी लाल पिवळा रंग फुटपाथला दिला म्हणजे स्मार्ट सिटी होत नसल्याचे सांगत अर्धवट कामांवर टिका केली होती. शुक्रवारी (ता.16) स्मार्ट सिटीच्या झालेल्या बैठकीत देखील त्यांनी पुन्हा एकदा हा मुद्दा उपस्थित केला. गेली कित्येक वर्ष स्मार्टसिटीच्या माध्यमातून विविध प्रकल्पांचे कामे शहरात सुरु आहेत. परंतु यातील एकही काम आजतागायत पूर्ण झालेले नाही, अनेक कामांसाठी अद्याप विविध परवानगीची गरज बाकी आहे, काही प्रकल्प कात्रीत सापडले आहेत, तर काही प्रकल्पांची कामे दोन ते तीन वर्षापासून केवळ पाच ते दहा टक्केच झाली आहेत. तर काही कामांना केवळ निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु कामे काही सुरु झालेली नाहीत. त्यामुळे स्मार्टसिटीमध्ये प्रत्यक्षात कामे होणो गरजेचे असल्याचे मतही त्यांनी यावेळी मांडले. सौर ऊर्जेचा प्रकल्प उभारण्यात आला, त्याचा पालिकेला काय फायदा झाला, कितीची बचत झाली, याचा कधी आपण विचार केला आहे का?, वॉटर फ्रन्ट प्रकल्पाची कामे अर्धवट स्थितीत आहेत, कंमाड ऍण्ड कंट्रोल सेंटर आदींसह इतर प्रकल्पांची अवस्थाही जैसे थे अशीच आहे, फ्री वायफाय सुरु आहे का?, पाण्याचे मीटर लावले, ते चांगले आहेत का?, त्याची निगा देखभाल कोण करणार, त्यावर कंट्रोल कोणाचे आहे?, याची माहिती घेतली गेली का? असे अनेक सवाल उपस्थित करीत स्मार्टसिटीच्या प्रकल्पांवर त्यांनी पुन्हा एकदा आक्षेप नोंदविला. ---------------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

Web Title: Break to partial projects of Thane Smart City The funds will be used for other works