Mumbai Animal Cruelty Case: मुंबईत अमानुष कृत्य! अडीच महिन्यांच्या श्वानाच्या पिल्लावर लैंगिक अत्याचार, आरोपीला अर्धनग्न अवस्थेत अटक

मुंबईच्या मालाड पूर्व भागातील कुरार गावात एक अत्यंत अमानवीय आणि राग येणारी घटना समोर आली आहे. येथे एका २० वर्षीय तरुणाने अडीच महिन्यांच्या निरागस श्वानाच्या पिल्लावर लैंगिक अत्याचार केला. या घटनेने प्राणीप्रेमी समाजात तीव्र असंतोष पसरला असून, मुक्या जीवांवर होणाऱ्या क्रूरतेवरून सर्वत्र चर्चा सुरू झाली आहे. या प्रकरणात आरोपीला अर्धनग्न स्थितीत पकडण्यात आले असून, त्याच्यावर कडक कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे..व्हिडिओ व्हायरल‘प्युअर ॲनिमल लव्हर्स फाउंडेशन’ या संस्थेच्या सावधानी आरोपीला अटक करण्यात आली. या संस्थेच्या सदस्यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पाहिला, ज्यात या अमानुष कृत्याची शक्यता दिसून येत होती. हा व्हिडिओ व्हायरल होताच, कार्यकर्ते आणि मुंबई पोलिसांची टीम तात्काळ घटनास्थळी पोहोचली..आरोपी अर्धनग्न अवस्थेत ताब्यातकुरार गावातील एका सार्वजनिक शौचालयात आरोपी लपलेला असल्याचे समजले. त्याने आतून दरवाजा बंद करून स्वतःला सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला होता..Mumbai Viral Video: नवरा-बायको घरातलं भांडण रस्त्यावर घेऊन आले, त्याने चक्क कपडे काढून घातला राडा .आरोपी अर्धनग्न अवस्थेत ताब्यातपोलिसांनी दरवाजा उघडला आणि आरोपीला अर्धनग्न अवस्थेत ताब्यात घेतले. या क्षणी, पिल्लू गंभीर जखमी अवस्थेत आढळले, ज्यामुळे उपस्थित सर्वांना धक्का बसला..पिल्लाला क्रूरपणे मारहाणअत्याचारानंतर आरोपीने पिल्लाला क्रूरपणे मारहाण केली होती. परिणामी, त्याची तब्येत अत्यंत नाजूक झाली आहे. पोलिसांनी तातडीने पिल्लाला पशुवैद्यकीय रुग्णालयात दाखल केले. तेथे डॉक्टरांच्या टीमने उपचार सुरू केले असून, पिल्लाचा जीव वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न चालू आहेत..Mumbai News: इमारतीतील बेकायदा बांधकाम पाडा, अग्निसुरक्षेप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे पालिकेला आदेश!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.