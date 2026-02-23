मुंबई

Virar News : मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल्वे संदर्भात जपान आंतरराष्ट्रीय संस्था JICA यांची वसई-विरार शहर महानगरपालिकेला भेट

मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल्वे संदर्भात जपान आंतरराष्ट्रीय संस्था JICA यांचे प्रमुख व सदस्य यांनी वसई-विरार शहर महानगरपालिका मुख्यालयास दिली भेट.
Bullet Train Project JICA Team Visits Vasai-Virar Municipal Corporation

सकाळ वृत्तसेवा
विरार - मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल्वे संदर्भात जपान आंतरराष्ट्रीय संस्था JICA यांचे प्रमुख व सदस्य यांनी सोमवार दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी वसई विरार शहर महानगरपालिका मुख्यालयास भेट दिली.

