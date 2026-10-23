CA Intermediate Result 2026: सीए होण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल! मुंबईच्या नील शहाची देशात अव्वल कामगिरी, नाशिकच्या साक्षीचाही गौरव

मुंबई : ‘द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया’ (आयसीएआय)च्या वतीने सप्टेंबरमध्ये घेण्यात आलेल्या चार्टर्ड अकाउंटंट्स (सीए) इंटरमिजिएट परीक्षेचा निकाल आज जाहीर करण्यात आला. या परीक्षेत मुंबईचा नील शहा ८३.६७ टक्के गुण मिळवत देशात अव्वल आला आहे. नाशिकच्या साक्षी चांडक हिनेही ८३.६७ टक्के गुण मिळवत मुलींमध्ये अव्वल येण्याची कामगिरी केली. .‘आयसीएआय’ने जाहीर केलेल्या गुणवत्ता यादीत नील आणि साक्षी यांनी प्रत्येकी ५०२ गुण मिळवले आहेत. चेन्नईच्या व्ही. श्रुतीने ४९२ गुणांसह ८२ टक्के गुण मिळवत देशात दुसरा क्रमांक पटकावला, तर सुरतच्या प्रेम अग्रवालने ४९० गुणांसह ८१.६७ टक्के मिळवत तृतीय क्रमांक मिळवला.. सीए इंटरमिजिएट परीक्षेत एकूण १४ हजार ८१८ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. गट-१ ची परीक्षा एक लाख ३०१ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती. त्यापैकी २३ हजार २१० विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले, तर गट-२ची परीक्षा ६८ हजार ४०० विद्यार्थ्यांनी दिली होती. त्यापैकी १२ हजार ९३८ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.