प्रेयसीवर वार केल्यानंतर CA असलेल्या प्रियकराने हॉटेलच्या खिडकीतून मारली उडी

प्रेयसीला हॉटेलवर भेटायला बोलवून, प्रियकराने तिच्यावर धारदार शस्त्राने वार केले. त्यानंतर प्रियकराने स्वत: हॉटेलच्या चौथ्या मजल्यावरुन उडी मारली. ठाण्यात ही धक्कादायक घटना घडली आहे. आरोपी उच्चशिक्षित आहे. पेशाने सीए आहे. आरोपीचे वय ५४ आहे. महिला गंभीर जखमी झाली असून ती बेशुद्धावस्थेत आहे. तिची जबानी नोंदवून घेण्यासाठी पोलीस ती शुद्धीवर येण्याची वाट पाहत आहेत. महिला ३३ वर्षांची असून ती बारमध्ये नोकरी करते. शोभराजचे मागच्या दोन वर्षांपासून महिलेसोबत प्रेमसंबंध होते. ते हॉटेलमध्ये भेटायचे. महिलेने शोभराजच्या मागे पैशांसाठी तगादा लावल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. शोभराजने या महिलेवर तब्बल १ कोटी रुपये खर्च केले होते. "शोभराज तिच्या सततच्या पैशाच्या मागणीला कंटाळला होता. म्हणून त्याने तिला मारण्याचे कारस्थान रचले असावे. मंगळवारी रात्री तो तिला भेटला, तेव्हा त्याने सोबत चाकू आणला होता. त्याने तिच्या शरीरावर आणि चेहऱ्यावर अनेक वार केले. महिलेचा मृत्यू झाला आहे, असे समजून शोभराजने चौथ्या मजल्यावरील खिडकीतून त्याने उडी मारली. त्याचा जागीच मृत्यू झाला" असे अधिकाऱ्याने सांगितले. "हॉटेलमधल्या स्टाफने पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली व महिलेला रुग्णालयात हलवले. महिला शुद्धीवर आल्यानंतर आम्ही तिची सुद्धा चौकशी करु. आरोपीच्या कुटुंबीयांची सुद्धा चौकशी करु कारण त्यांना उद्देश माहित असावा" असे पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले. भारत

Web Title: CA stabs lover jumps to death from hotel in Thane