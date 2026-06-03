CM Gram Sadak Yojana: मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय! ग्रामीण रस्त्यांसाठी ६,४२९ कोटींचा निधी; मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

मुंबई: राज्यातील ग्रामीण संपर्क व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-तीन अंतर्गत आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक (एआयआयबी) सहा हजार ४२९ कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य घेण्यात येत आहे. या निधीमधून राज्याच्या ग्रामीण भागात ३,५०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते व पुलांची कामे करण्यात येणार आहेत. .याबाबतच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेसाठी ‘एआयआयबी’कडून सुमारे ४,५०० हजार कोटी रुपये कर्ज स्वरूपात निधी उपलब्ध होणार आहे. राज्य शासनाकडून ३० टक्के हिस्सा म्हणून सुमारे १,९२९ कोटी रुपये या कामासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण मार्ग आणि इतर जिल्हा मार्गांच्या सुधारणेची तसेच बांधणीची कामे करण्यात येणार आहेत. प्रकल्पाच्या सविस्तर अहवालानुसार अपेक्षित खर्चाच्या अंदाजाने ३,५०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते व पुलांची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. .एआयआयबीकडून मिळणाऱ्या कर्जाची मूळ रक्कम आणि त्यावरील व्याजाची परतफेड शासनाच्या अर्थसंकल्पी तरतुदीतून करण्यात येणार आहे. या कर्जाची परतफेड पाच वर्षांच्या वाढीव कालावधीसह २५ वर्षांत केली जाणार आहे. प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवस्थापनासाठी बाह्य हिस्सा (७० टक्के), राज्य हिस्सा (३० टक्के) यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच ‘एआयआयबी’ कडून कर्जापोटी निधी मिळेपर्यंत सध्या सुरू कामांचा खर्च राज्य निधीतून करण्यात येणार आहे. .मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-३ साठी मंजूर लांबीपैकी राज्य निधीतून स्वतंत्रपणे २,५०० किलोमीटर लांबीची रस्त्यांची कामे हाती घेण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांसाठी एआयआयबी आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँकेकडून (एनडीबी) प्रत्येकी एक अब्ज डॉलरचे अर्थसाहाय्य दोन टप्प्यांत घेण्यात येणार आहे..एआयआयबी आणि एनडीबी या दोन्ही संस्थांच्या अर्थसहाय्यांतर्गत पहिल्या टप्प्यात ५० कोटी डॉलर आणि २१.५ कोटी डॉलर इतका राज्य शासनाचा सहभाग मिळून एकूण ७१.५ कोटी डॉलर (सुमारे ६,२२१ कोटी रुपये) खर्च अपेक्षित आहे. दोन्ही टप्प्यांची एकूण किंमत प्रत्येकी सुमारे १२,४४२ कोटी रुपये असेल..समूह विद्यापीठात आणखी पाच महाविद्यालयेमुंबईतील हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट समूह विद्यापीठामध्ये आणखी पाच महाविद्यालयांचा घटक म्हणून समावेश करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हैदराबाद नॅशनल कॉलेजिएट समूह विद्यापीठामध्ये प्रमुख महाविद्यालय म्हणून हसाराम रिजूमल (एचआर) वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय आणि घटक महाविद्यालये म्हणून किशनचंद चेलाराम (केसी), चर्चगेट, आणि बाँम्बे अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कुलाबा यांचा समावेश आहे..आर्थिक विकास महामंडळांसाठी पदनिर्मितीपरशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ आणि श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळासाठी विविध पदांची निर्मिती करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीस मान्यता देण्यात आली. या महामंडळांतर्गत वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा व गट कर्ज व्याज परतावा योजना राबवल्या जातात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.