मुंबई

CM Gram Sadak Yojana: मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय! ग्रामीण रस्त्यांसाठी ६,४२९ कोटींचा निधी; मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

Maharashtra rural road development project 2026: ६,४२९ कोटींच्या निधीतून ३,५०० किमी ग्रामीण रस्ते व पुलांचे जाळे; एआयआयबीकडून ७० टक्के कर्ज, राज्याचा ३० टक्के आर्थिक सहभाग
Rural Road Network Set for Expansion as Cabinet Clears 6,429 Crore Infrastructure Plan

Rural Road Network Set for Expansion as Cabinet Clears 6,429 Crore Infrastructure Plan

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई: राज्यातील ग्रामीण संपर्क व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-तीन अंतर्गत आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक (एआयआयबी) सहा हजार ४२९ कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य घेण्यात येत आहे. या निधीमधून राज्याच्या ग्रामीण भागात ३,५०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते व पुलांची कामे करण्यात येणार आहेत.

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