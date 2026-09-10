दीड तासांचा प्रवास ५ मिनिटांत पूर्ण होणार! वर्सोवा केबल-स्टेड पुलास हिरवा कंदील, २१ किमीचे अंतर अवघ्या दीड किमीवर

मुंबई : पर्यावरण आणि विकास या दोन्ही गरजांचा समतोल राखणे आवश्यक असल्याचे नमूद करून मढ बेट आणि वर्सोवाला जोडणाऱ्या मालाड खाडीवरील प्रस्तावित 'केबल-स्टेड' पुलास उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. ९) हिरवा कंदील दिला. या प्रकल्पामुळे मढ आणि वर्सोवादरम्यानचे सध्याचे २१ किमीचे अंतर अवघ्या दीड किमीवर, तर प्रवासाचा वेळ जवळपास दीड तासांवरून अवघ्या पाच मिनिटांवर येणार आहे..मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून पदभार सांभाळल्यानंतर मुख्य न्या. महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. या प्रकल्पासाठी २.७५१५ हेक्टर क्षेत्रातील १,२३७ कांदळवनांची (मँग्रोव्ह) झाडे तोडण्याच्या परवानगीसाठी मुंबई महापालिकेने याचिका केली होती. सुमारे २,०६४ मीटर लांबीचा हा उन्नत पूल मुंबईच्या रस्त्यापैकी एक महत्त्वाचा दुवा असल्याचा युक्तिवाद महापालिकेकडून वरिष्ठ वकील आस्पी चिनॉय आणि वकील जोएल कार्लोस यांनी केला..Mumbai News : रेल्वे रुळालगत बॅनर; ‘लोकल उशिरा... रोजच लेट!’ कोपर स्थानकाजवळ बॅनरमधून मध्य रेल्वेच्या कारभारावर नाराजी, सोशल मीडियावर व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल.प्रकल्पासाठी सर्व आवश्यक कायदेशीर परवानग्या मिळवण्यात आल्याचेही चिनॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर पर्यावरणीय परवानग्या काही अटींच्या अधीन राहून देण्यात आल्याचे महाराष्ट्र किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (एमसीझेडएमए) वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले..त्यावर संबंधित प्राधिकरणांनी निश्चित केलेल्या सर्व अटींचे पालन करण्याचे हमीपत्र दिले असल्याकडे महापालिकेने न्यायालयाचे लक्ष वेधले. महापालिकेने १२.५० कोटींच्या कांदळवन पुनरुज्जीवन योजनेचाही उल्लेख केला. त्याअंतर्गत बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर २.५ हेक्टर क्षेत्रातील कांदळवनांचे त्याच ठिकाणी पुनरुज्जीवन केले जाईल..कार्बन उत्सर्जनात ९३ टक्के घटसध्या या प्रवासासाठी सुमारे २१ किमीचा वळसा घालावा लागतो आणि वाहतूक कोंडीमुळे प्रवासाला सुमारे दीड तास लागू शकतो. हा पूल झाल्यास वाहतूक कोंडी, प्रवासाचा वेळ आणि वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण निश्चितच कमी होईल. तसेच या प्रकल्पामुळे कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन ९३ टक्क्यांहून अधिक प्रमाणात कमी होईल, असा दावाही महापालिकेने केला..Mumbai Local: मध्य रेल्वेचं वेळापत्रक कोलमडलं! ऐन गर्दीच्या वेळी लोकल रद्द, कामावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लेटमार्क.मुख्य न्यायमूर्तीचा पहिलाच निर्णयन्या. महेश चंद्र त्रिपाठी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर दिलेला हा पहिला महत्त्वाचा निर्णय आहे. या प्रस्तावित पुलामुळे प्रवासाचे अंतर व वेळ मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे. त्यामुळे पर्यावरण आणि विकास यांच्यात आपल्याला समतोल साधावा लागेल, असे निरीक्षण खंडपीठाने प्रकल्पाला हिरवा कंदील देताना नोंदवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.