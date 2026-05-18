Mumbai News: दोन समुद्री टनेलमधून मुंबईत पाणी पोहोचणार! समुद्रातून शुद्ध पाणी येणार; मनोरी प्रोजेक्ट तहान भागवणार

Manori Project : मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यासाठी मनोरी येथे समुद्राचे खारे पाणी गोडे करणारा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. केंद्र सरकारने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : मुंबईची पाण्याची वाढती गरज भागवण्यासाठी मनोरी येथे समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याचा ४०० दशलक्ष लिटर क्षमतेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवला जात आहे. या प्रकल्पाला अखेर केंद्र सरकारच्या "सीआरझेड "ची (किनारी नियामक क्षेत्र) मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे गेल्या ३-४ वर्षांपासून निविदा प्रक्रियेत अडकलेल्या या साडेतीन हजार कोटींच्या प्रकल्पाला आता मोठी गती मिळणार आहे.

