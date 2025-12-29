Railway: रेल्वे प्रवासाला मिळणार नवे बळ! १८,३६४ कोटींचे प्रकल्प प्रगतिपथावर

नितीन बिनेकरमुंबई : मुंबईची उपनगरी रेल्वेव्यवस्था येत्या काही वर्षांत आमूलाग्र बदलणार आहे. वाढती प्रवासीसंख्या, लोकलमधील प्रचंड गर्दी आणि वारंवार होणारा विलंब या समस्यांवर उपाय म्हणून मध्य व पश्चिम रेल्वेकडून १८ हजार ३६४.९४ कोटी रुपयांचे तब्बल ४००.५३ किलोमीटर लांबीचे विविध रेल्वे प्रकल्प राबवले जात आहेत. हे प्रकल्प आगामी काही वर्षांत पूर्ण होणार असून, त्यामुळे उपनगरी लोकल तसेच मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांची संख्या आणि वेळपालनात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. परिणामी मुंबईकरांचा दैनंदिन प्रवास अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि सुलभ होणार आहे..मुंबईची उपनगरी रेल्वेसेवा सीएसएमटी ते कर्जत-खोपोली, कसारा, पनवेल, वांद्रे, ठाणे-पनवेल तसेच नेरूळ-बेलापूर ते उरणपर्यंत विस्तारलेली आहे. या मार्गांवर प्रवाशांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. याच पार्श्वभूमीवर नेरूळ-उरण मार्गावर १० नव्या लोकल सेवा सुरू करण्यात आल्या असून, तरघर आणि गव्हाण ही दोन नवी स्थानकेही कार्यान्वित करण्यात आली आहेत..Mumbai News: मुंबईत घरांच्या किमती गगनाला! नोकरदारांची अर्धी कमाई हप्ते फेडण्यावर; धक्कादायक अहवाल समोर .मध्य रेल्वेवर क्षमतेत वाढसीएसएमटी-कुर्ला पाचवा व सहावा मार्ग, पनवेल-कर्जत उपनगरी कॉरिडॉर, कल्याण-आसनगाव चौथा मार्ग, कल्याण-बदलापूर तसेच बदलापूर-कर्जत अतिरिक्त मार्ग आणि ऐरोली-कळवा उन्नत लिंक या प्रकल्पांमुळे मध्य रेल्वेची मार्गक्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. या कामांमुळे नव्या लोकल फेऱ्या सुरू करणे शक्य होईल, गाड्यांमधील गर्दी कमी होईल आणि वेळपालनात सुधारणा होईल..विशेषतः बदलापूर-कर्जत मार्ग हा मुंबई उपनगरी रेल्वे नेटवर्कसाठी महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबई-पुणे प्रवास अधिक सुलभ होण्यासोबतच मालवाहतुकीला गती आणि पर्यावरणीय लाभही मिळणार आहेत..निळजे-कोपर दुहेरी कॉर्ड लाइनलांबी : ५ कि.मीखर्च : ३३८ कोटीसुरुवात : २०१९सद्यस्थिती : काम प्रगतिपथावरअंतिम तारीख : २०२६ पर्यत होण्याची अपेक्षाबदलापूर-कर्जत तिसरा-चौथा मार्गलांबी : ६४ किमीखर्च : १,३२४ कोटीमध्य रेल्वेचा प्रकल्प, मार्गावर ६ स्थानके, रेल्वे आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात ५०-५०टक्के भागीदारी.Mumbai Pollution: महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची धडक कारवाई! ३७ प्रकल्पांना पावणेदोन कोटींचा दंड.मध्य रेल्वे मार्गावरील प्रकल्पसीएसएमटी-कुर्ला पाचवा -सहावा मार्गलांबी : १७.५ कि.मीसुरुवात : २०१९सद्यस्थिती : पहिला टप्पा परळ-कुर्ला (१०.१ किमी)पूर्ण होण्याची अंतिम तारीख : डिसेंबर २०२५दुसरा टप्पा परळ-सीएसएमटी (७.४ कि.मी)खर्च : ८९१ कोटीपनवेल-कर्जत उपनगरीय रेल्वेलांबी २९.६ किमीसुरुवात : २०१९सद्यस्थिती : बोगदा व पूल बांधणी सुरूपूर्ण होण्याची अंतिम तारीख : डिसेंबर २०२५खर्च : २,७८२ कोटी.ऐरोली-कलवा एलिव्हेटेड मार्गलाबी : ३.३ किमीसुरुवात : २०१८सद्यस्थिती : पहिला टप्पा : दिघा गाव स्थानक आणि पूल बांधणी पूर्णदुसरा टप्पा: जमीन संपादन व पुनर्वसन प्रगतीपथावर आहे. सुमारे ६० टक्के काम पूर्ण झाले आहे.पूर्ण होण्याची अंतिम तारीख: डिसेंबर २०२६खर्च : ३,५७८ कोटीकल्याण-आसनगाव चौथा मार्गलांबी : ३२ कि.मीसुरुवात : २०१९सद्यस्थिती :जमिनीचे अधिग्रहणाचे काम सुरू.पूर्ण होण्याची अंतिम तारीख: डिसेंबर २०२६खर्च : १,७५९ कोटी.कल्याण-बदलापूर तिसरा-चौथा मार्गलांबी : १४.०५ किमीसुरुवात : २०१९सद्यस्थिती:युटिलिटी शिफ्टिंग, मातीचे काम व पूल बांधणी सुरूपूर्ण होण्याची अंतिम तारीख : डिसेंबर २०२५खर्च : १,५१० कोटीकल्याण- कसारा तिसरा मार्गलांबी : ६७.३५ किमीसुरुवात : २०२१सद्यस्थिती : सध्या ५० टक्के काम पूर्णपहिला टप्पा-आसनगाव ते कसारादुसरा टप्पा-कल्याणे ते आसनगावपूर्ण होण्याची अंतिम तारीख : डिसेंबर २०२६ पर्यंत होण्याची अपेक्षाखर्च : ७९२.८९ कोटीआसनगाव-कसारा चौथा मार्गलांबी : ३५ किमीखर्च : ७३७.८५ कोटी.Mumbai News: दिव्यांग शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामकाजाचे आदेश; शिक्षक संघटनाची नाराजी.पश्चिम रेल्वे मार्गावरील प्रकल्पमुंबई सेंट्रल - बोरिवली सहावा मार्गलांबी ३० कि.मीखर्च ९१९ कोटीसुरुवात २०१८सद्यस्थिती :कांदिवली-बोरिवली (३.२१कि.मी)पूर्ण होण्याची अंतिम तारीख : जानेवारी २०२६गोरेगाव-बोरिवली हार्बर लाइन विस्तारलांबी ७ कि.मीखर्च ८९८ कोटीसुरुवात २०१९सद्यस्थिती :जमीन संपादन प्रक्रिया सुरूगोरेगाव-मालाड विभागाचे काम मार्च २०२८मालाड-बोरिवली विभागाचे काम डिसेंबर २०२८.बोरिवली - विरार पाचवा-सहावा मार्गलांबी २६ कि.मीखर्च २,१८४ कोटीसुरुवात २०१९सद्यस्थिती :४७ रेल्वे रचना शिफ्टिंग चालूबुकिंग ऑफिसेस, टॉयलेट ब्लॉक्स, इत्यादी, हटवण्याचे काम सुरू आहे.पूर्ण होण्याची अंतिम तारीख : मार्च २०२८विरार-डहाणू रोड तिसरा -चौथा मार्गलांबी ६५ किमीखर्च ३,५८७ कोटीसुरुवात २०१८सद्यस्थिती :मातीचे काम व पूल बांधणीसुरू आहेपूर्ण होण्याची अंतिम तारीख : डिसेंबर २०२६नायगाव-जूचंद्र डबल कॉर्ड लाईनलांबी ६ किमीखर्च १७६ कोटीसुरुवात २०२२सद्यस्थिती :काम प्रगतिपथावरअंतिम तारीख : मार्च २०२८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.