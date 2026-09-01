मुंबई

Ulhasnagar Metro: व्यापारनगरीपर्यंत मेट्रो! उल्हासनगरपर्यंत मार्गिकेला केंद्राची अधिसूचनेद्वारे मंजुरी

Metro Project: ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रोला उल्हासनगरपर्यंत केंद्राची अधिसूचनेद्वारे मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे ठाणे आणि भिवंडीहून कल्याणमार्गे उल्हासनगरपर्यंत मेट्रोने प्रवास करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Ulhasnagar Metro-5

Ulhasnagar Metro-5

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे : ठाणे, भिवंडी, कल्याण आणि उल्हासनगरला मेट्रोच्या जाळ्याने जोडण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा पार पडला आहे. ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो मार्गिका ५चा कल्याणपर्यंतचा विस्तार आणि पुढे उल्हासनगरपर्यंत जाणाऱ्या मेट्रो-५ए च्या मार्गाला आता केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेमुळे अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे ठाणे आणि भिवंडीहून कल्याणमार्गे उल्हासनगरपर्यंत मेट्रोने प्रवास करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

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