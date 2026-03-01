Mumbai News: मुंबईत 'एचपीव्ही' लसीकरण मोहिमेचा शुभारंभ, १४ ते १५ वयोगटातील मुलींना कर्करोगाचे सुरक्षा कवच; केंद्र सरकारचा निर्णय

मुंबई : गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगाला प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या देशव्यापी एचपीव्ही लसीकरण मोहिमेचा मुंबईसह महाराष्ट्रात आज उत्साहात शुभारंभ झाला. मुंबईतील नायर रुग्णालयात राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि महापौर रितू तावडे यांच्या हस्ते पाच विद्यार्थिनींना लस देऊन या मोहिमेचे उद्घाटन करण्यात आले..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सकाळी अजमेर (राजस्थान) येथून या राष्ट्रीय मोहिमेचा शुभारंभ केला. या सोहळ्यात मुंबईतील मान्यवर दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. मुंबईत पहिल्या टप्प्यात महानगरपालिका शाळांमधील २४ हजार ९३६ लाभार्थी मुलींचे लसीकरण करण्यात येणार आहे..Mumbai Pune Expressway: पुन्हा टँकर उलटला तर एअरलिफ्ट करणार, चाचणी सुरू; मंत्र्यांनी दिले अपडेट .मुंबईमध्ये १४ वर्षे पूर्ण झालेल्या परंतु १५ वर्षे पूर्ण न झालेल्या अंदाजे १ लाख ३० हजार मुली या मोहिमेसाठी पात्र आहेत. महापालिका शाळांनंतर पुढील टप्प्यात खासगी व अनुदानित शाळांमधील मुलींचे लसीकरण केले जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेची नोंदणी आणि प्रमाणपत्र वाटप केंद्र सरकारच्या 'यु-विन' पोर्टलद्वारे डिजिटल पद्धतीने केले जाणार असून, आगामी आठवड्यापासून पालकांना यावर नोंदणी करता येईल..ही मोहीम पुढील ३ महिने सलग सुरू राहील. मुंबईतील २३६ आरोग्य केंद्रे, २७ प्रसूतिगृहे, १६ सर्वसाधारण रुग्णालये आणि ५ वैद्यकीय महाविद्यालये अशा एकूण २८४ केंद्रांवर ही लस मोफत उपलब्ध असेल. 'गार्डसिल-४' ही लस पूर्णपणे सुरक्षित असून, लसीकरणानंतर किरकोळ ताप किंवा सूज येण्यासारखी लक्षणे दिसल्यास तातडीच्या उपचारासाठी प्रत्येक केंद्रावर वैद्यकीय पथक तैनात असेल..Ferry Boat: कोकणवासीयांसाठी आनंदाची बातमी! मुंबई ते विजयदुर्ग रो-पॅक्स फेरी सेवा सुरू, प्रवासाचा वेळ आणि खर्च किती?."गर्भाशय मुखाचा कर्करोग हा लसीकरणाने टाळता येणारा एकमेव कर्करोग आहे. पालकांनी आपल्या मुलींचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी या मोहिमेत हिरीरीने सहभागी व्हावे," असे आवाहन महापौर रितू तावडे यांनी यावेळी केले. .हे लसीकरण ऐच्छिक असून त्यासाठी पालकांच्या लेखी संमतीची आवश्यकता असणार आहे. या प्रसंगी उपमहापौर संजय घाडी, आरोग्य सचिव ई. रविंद्रन, आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शहा व इतर मान्यवर उपस्थित होते..Navi Mumbai: नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी! नवी मुंबईत २ दिवस वाहतुकीत बदल; काही रस्ते बंद, जाणून घ्या संपूर्ण तपशील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.