प्रवासाचं वेळापत्रक कोलमडणार! रेल्वेवर १३ तासांचा विशेष ब्लॉक; लोकल पूर्णत: बंद, लांब गाड्यांच्या वेळापत्रकातही बदल; वाचा सविस्तर

मुंबई : मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात आटगाव स्थानकावर नवीन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. तसेच जुने सिग्नल पॅनेल हटविण्यासाठी शनिवार (ता. ६) दुपारी २ वाजल्यापासून रविवारी (ता. ७) पहाटे ३ वाजेपर्यंत १३ तासांचा विशेष ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या ब्लॉकचा सर्वाधिक फटका कसारा मार्गावरील उपनगरीय सेवांना बसणार असून ३४ मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकातही मोठे बदल करण्यात आले आहेत..ब्लॉक कालावधीत आसनगाव ते कसारादरम्यान लोकल सेवा पूर्णपणे बंद राहणार आहे. त्यामुळे सीएसएमटीहून सकाळी ११.४२ ते रात्री ८.४४ दरम्यान सुटणाऱ्या सर्व कसारा लोकल गाड्या आसनगाव येथेच अर्ध्यावर थांबतील. काही गाड्या खडवली, टिटवाळा आणि कल्याणपर्यंतच चालविण्यात येणार आहेत. तसेच कसाऱ्याहून सीएसएमटीकडे येणाऱ्या लोकल गाड्याही आसनगाव येथूनच सुरू होणार आहेत..Navi Mumbai: वारंवार अत्याचार, नग्न फोटो व्हायरल करत...; शिंदे गटाच्या नेत्याकडून विवाहितेचा छळ, गुन्हा दाखल .ब्लॉकपूर्वी सीएसएमटीहून व कसाऱ्यासाठी शेवटची लोकल व सकाळी १०.१६ वाजता सुटेल. तर 7 कसाऱ्याहून सीएसएमटीकडे शेवटची लोकल दुपारी १२.१९ वाजता धावेल. ब्लॉकनंतर पहिली लोकल रविवारी पहाटे ४.१९ वाजता सीएसएमटीहून कसाऱ्यासाठी, तर पहाटे ३.५१ वाजता कसाऱ्याहून सीएसएमटीकडे सुरू होईल..एक्स्प्रेस गाड्या रद्दया विशेष ब्लॉकमुळे मध्य रेल्वेच्या लांब पल्ल्याच्या गाड्यांवरही मोठा परिणाम होणार आहे. सीएसएमटी-धुळे एक्स्प्रेस, धुळे-सीएसएमटी एक्स्प्रेस तसेच पंचवटी एक्स्प्रेसच्या दोन्ही फेऱ्या पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या आहेत. हजूर साहिब नांदेड-सीएसएमटी एक्स्प्रेस मनमाड येथेच अर्ध्यावर थांबविण्यात येणार असून, हिंगोली डेक्कन जनशताब्दी नाशिक रोडपर्यंतच चालविण्यात येईल..मार्ग बदलून धावणारयाशिवाय हावडा मेल, अमृतसर एक्स्प्रेस, महानगरी एक्स्प्रेस, गोरखपूर विशेष, पाटलीपुत्र एक्स्प्रेस, कुशीनगर एक्स्प्रेस आदी गाड्या एक ते चार तास विलंबाने सोडण्यात येणार आहेत. तर कामायनी एक्स्प्रेस, गोरखपूर एक्स्प्रेस, देवगिरी एक्स्प्रेस, नंदीग्राम एक्स्प्रेस आणि साईनगर शिर्डी एक्स्प्रेससह काही गाड्या कल्याण-कर्जत-पुणे-मनमाड या पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आल्या आहेत..Mumbai Rain: यंदा मुंबईची तुंबई नाहीच! अंधेरी सबवे लवकरच जलमुक्त होणार, महापालिकेचा मोठा प्लॅन .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.