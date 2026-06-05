मुंबई

प्रवासाचं वेळापत्रक कोलमडणार! रेल्वेवर १३ तासांचा विशेष ब्लॉक; लोकल पूर्णत: बंद, लांब गाड्यांच्या वेळापत्रकातही बदल; वाचा सविस्तर

Central Railway Megablock: रेल्वेवर १३ तासांचा विशेष ब्लॉक घेतला जाणार आहे. या कालावधीत लोकल सेवा पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार असून मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकातही बदल केले जाणार आहेत.
Mumbai Local Train Megablock

Mumbai Local Train Megablock

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात आटगाव स्थानकावर नवीन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. तसेच जुने सिग्नल पॅनेल हटविण्यासाठी शनिवार (ता. ६) दुपारी २ वाजल्यापासून रविवारी (ता. ७) पहाटे ३ वाजेपर्यंत १३ तासांचा विशेष ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या ब्लॉकचा सर्वाधिक फटका कसारा मार्गावरील उपनगरीय सेवांना बसणार असून ३४ मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकातही मोठे बदल करण्यात आले आहेत.

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