Railway Megablock: मध्य रेल्वेवर १९ तासांचा जम्बो ब्लॉक! लोकलसह अनेक गाड्या रद्द; वाचा सविस्तर

Central Railway: मध्य रेल्वे मार्गावर १९ तासांचा ब्लॉक ठेवण्यात येणार आहे. यामुळे अनेक गाड्या रद्द करण्यात येणार असल्यामुळे प्रवाशांचे हाल होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई : मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात कर्जत रेल्वे यार्डच्या पुनर्बांधणीसह आधुनिक सिग्नल प्रणालीची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. यामुळे कर्जत विभागात १९ तासांचा मोठा ब्लॉक घेण्यात येणार असल्याची माहिती समोत आली आहे. परिणामी अनेक गाड्या रद्द करण्यात येणार असून नागरिकांनी वेळापत्रक पाहूनच घराबाहेर पडा, असे आवाहन केले आहे.

