Thane Rail Chaos : ठाणे स्थानकावर कोकण प्रवाशांची १२-१५ तास प्रतीक्षा; ‘रांगेत घुसवण्यासाठी पैसे’ घेतल्याचा रेल्वेचा दावा

नितीन बिनेकरमुंबई : ठाणे रेल्वे स्थानकावर कोकणात जाणाऱ्या गाड्यांच्या जनरल डब्यांसाठी प्रवाशांना १२ ते १५ तास रांगेत थांबावे लागत असताना, प्रवाशांना रांगेत घुसवण्यासाठी पैसे घेतले जात होते, असा गंभीर दावा मध्य रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सकाळकडे केला आहे. मात्र, कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेने हा आरोप फेटाळून लावत सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, गावी जाणाऱ्या चाकरमान्यांसह महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांची होत असलेली गैरसोय पाहता रेल्वे प्रशासनाच्या नियोजनावर संताप व्यक्त होत आहे..कोकणात जाणाऱ्या गाड्यांच्या जनरल डब्यात जागा मिळविण्यासाठी प्रवाशांना तब्बल १२ ते १५ तास आधी स्थानकावर हजर राहावे लागत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. रात्री ११.४५ वाजताच्या गाडीसाठी प्रवासी पहाटेपासूनच रांगेत उभे राहत असल्याने रेल्वे प्रशासनाच्या व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेचे नेते राजू कांबळे यांनी याबाबत माहिती दिली..या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना बसत असल्याचेही समोर आले आहे. रात्रीच्या गाड्या पकडण्यासाठी अनेक महिला आदल्या दिवसापासूनच स्थानक परिसरात थांबत आहेत. स्थानकावर दीर्घकाळ प्रतीक्षा करताना महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. "गावी जाण्यासाठी महिलांना १२ तास आधी स्थानकावर थांबावे लागते, ही परिस्थिती चिंताजनक आहे," अशी प्रतिक्रिया काही प्रवाशांनी व्यक्त केली. रात्री उशिरापर्यंत स्थानक परिसरात बसून राहणाऱ्या महिला प्रवाशांसाठी पुरेशा सुविधा आणि सुरक्षा व्यवस्था नसल्याची तक्रारही करण्यात येत आहे..कामाचे नुकसान, जेवणाचाही प्रश्नजनरल डब्यातून प्रवास करणाऱ्या अनेक प्रवाशांना जागा मिळविण्यासाठी दिवसभर रांगेत थांबावे लागत आहे. त्यामुळे अनेकांचे कामाचे तास वाया जात असून, जेवण-पाण्याचीही गैरसोय होत आहे. काही प्रवासी कुटुंबासह स्थानकावरच ताटकळत बसलेले दिसत आहेत. प्रवाशांच्या वाढत्या गर्दीच्या तुलनेत रेल्वे प्रशासनाकडून आवश्यक नियोजन होत नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे.. प्रवाशांचा संताप वाढतोयएकीकडे आधुनिक आणि वेगवान रेल्वे सेवांबाबत चर्चा होत असताना, दुसरीकडे सामान्य प्रवाशांना मूलभूत प्रवासासाठी तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागत असल्याने नाराजी वाढत आहे. कोकणात जाणाऱ्या गाड्यांची संख्या वाढवावी, तसेच जनरल डब्यांसाठी स्वतंत्र आणि शिस्तबद्ध रांग व्यवस्थापन करावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..'रांगेत घुसवण्यासाठी पैसे घेतले जात होते'; रेल्वेचा दावा, प्रवासी संघटनेचा इन्कारमध्य रेल्वेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जनरल डब्यात प्रवाशांना बसवून देण्याच्या नावाखाली काही जणांकडून पैसे घेऊन रांगेत घुसविण्याचे प्रकार सुरू होते. रेल्वे प्रशासनाने गेल्या वर्षी ही पद्धत बंद केल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला.मात्र, कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेचे नेते राजू कांबळे यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. स्थानकावरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल. यात नेमके कोण सहभागी होते, हे रेल्वेलाही समजेल,असे त्यांनी सांगितले. कांबळे यांच्या म्हणण्यानुसार, कोकण रेल्वे प्रवासी संघ (रजि.) यांच्या माध्यमातून ठाणे स्थानकावर कोकण कन्या, मुंबई-मंगळूर एक्स्प्रेस आणि तुतारी एक्स्प्रेसच्या जनरल डब्यात प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी यादी तयार केली जात होती. गाडी स्थानकात आल्यानंतर त्या यादीनुसार प्रवाशांना व्यवस्थितपणे डब्यात बसविण्यासाठी संघटनेकडून मदत केली जात होती.