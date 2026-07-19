Central Railway: रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! लोणावळा-कर्जत घाटातील कामामुळे 13 एक्सप्रेस रद्द, 20 गाड्या वळविल्या; 37 गाड्यांवर परिणाम

मुंबई : लोणावळा-कर्जत घाट विभागातील तिसरी मार्गिका पूर्ववत करण्याचे काम सुरू असल्याने मध्य रेल्वेने १८ ते २४ जुलैदरम्यान अनेक लांब पल्ल्याच्या एक्सप्रेस गाड्यांच्या वाहतुकीत तात्पुरते बदल केले आहेत. या कालावधीत १३ एक्सप्रेस गाड्या रद्द, तर २० एक्सप्रेस गाड्या पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आल्या आहेत. दोन गाड्यांचे शॉर्ट टर्मिनेशन आणि दोन गाड्यांचे शॉर्ट ओरिजिनेशन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ३७ एक्सप्रेस गाड्यांच्या वाहतुकीवर परिणाम होणार आहे, असे मध्य रेल्वेने स्पष्ट केले. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.६ जुलैला झालेल्या मुसळधार पावसानंतर लोणावळा-कर्जत घाट विभागात अनेक ठिकाणी दरडी कोसळल्याने तिन्ही मार्गिका बाधित झाल्या होत्या. त्यानंतर मध्य मार्गिका आणि दक्षिण-पूर्व डाऊन मार्गिका वाहतुकीसाठी सुरू करण्यात आल्या. सध्या या दोन मार्गिकांवरून रेल्वे वाहतूक सुरू असून, उर्वरित तिसरी मार्गिका पूर्ववत करण्यासाठी युद्धपातळीवर सुरू आहेत..या गाड्यांवर परिणामचेन्नई एक्सप्रेस, हैदराबाद एक्सप्रेस, दादर-साईनगर शिर्डी एक्सप्रेस, दादर-सातारा एक्सप्रेस, दौंड-इंदूर एक्सप्रेस, हडपसर-जोधपूर एक्सप्रेस आणि महालक्ष्मी एक्सप्रेस यांसह १३ एक्सप्रेस गाड्या विविध तारखांना रद्द राहतील. विशाखापट्टणम-लोकमान्य टिळक टर्मिनस, मदुराई-लोकमान्य टिळक टर्मिनस, कराईकल-लोकमान्य टिळक टर्मिनस, चेन्नई-एकतानगर, सिकंदराबाद-राजकोट, पुणे-सांतरागाछी, सांतरागाछी-पुणे, लोकमान्य टिळक टर्मिनस-विशाखापट्टणम इत्यादी २० एक्सप्रेस गाड्या विविध पर्यायी मार्गांवरून धावतील..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.चार गाड्यांच्या प्रवासात बदलहाॅस्पेट-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस पुणे येथे, तर कोल्हापूर-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस खडकी येथे प्रवास समाप्त करेल. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-कोल्हापूर एक्सप्रेस पुणे येथून, तर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-हॉसपेट एक्सप्रेस खडकी येथून प्रवास सुरू करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.