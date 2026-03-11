मुंबई

मध्य रेल्वेच्या अभियंत्याने मागितली ४० लाखांची लाच, १० लाख घेताना CBIने पकडलं; छाप्यात सापडली कोट्यवधींची बेहिशोबी मालमत्ता

Railway Engineer Arrested For Bribe Case: मध्य रेल्वेच्या अभियंत्याने लाच मागितल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. याप्रकरणी CBIने धाड टाकत अभियंत्याला अटक केली असून कोट्यवधी रूपये जप्त करण्यात आले आहेत.
Railway engineer arrested for bribe case

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मध्य रेल्वेतील मुख्य विद्युत वितरण अभियंतापदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्याला लाच घेताना अटक केली. या कारवाईत दोन खासगी व्यक्तींनाही अटक करण्यात आली आहे. तपासादरम्यान सुमारे १.४७ कोटी रुपयांची रोख रक्कम, सोन्या-चांदीचे दागिने आणि गुंतवणुकीची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत.

CBI
Mumbai
bribe
central railway
Bribe case
Bribery Case
CBI inquiry
bribe crime
CBI investigation

