Central Railway: सिमेंटने भरलेल्या मालगाडीचे ब्रेक अचानक निकामी, उतारावर नियंत्रण सुटलं अन्...; नेमकं काय घडलं?

Freight Train Brake Failure: मुंबईच्या दिशेने येणाऱ्या सिमेंटने भरलेल्या मालगाडीचे ब्रेक अचानक निकामी झाल्याची घटना घडली आहे. मात्र रेल्वे प्रशासनाच्या उपाययोजनामुळे अनर्थ टळल्याचे समोर आले आहे.
ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : लोणावळा घाटातून मुंबईच्या दिशेने येणाऱ्या सिमेंटने भरलेल्या मालगाडीचे ब्रेक अचानक निकामी झाल्याने ती उतारावरून वेगाने धावू लागली. पळसदरी ते कर्जत स्थानकादरम्यान काही काळ गाडीवरील नियंत्रण लोको पायलटचे सुटल्याने मोठा अपघात होण्याची भीती निर्माण झाली होती. मात्र रेल्वे प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करत गाडीला कर्जत स्थानकात सुरक्षितपणे थांबवण्यात यश मिळवले. त्यामुळे संभाव्य मोठा अनर्थ टळला.

