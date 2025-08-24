मुंबई
Central Railway: सीएसएमटी-नागपूर दरम्यान २ स्पेशल गाड्या; गणेशोत्सवात प्रवाशांना दिलासा
Ganeshotsav Special Train: गणेशोत्सवानिमित्त गावी जाणाऱ्या प्रवाशांच्या सोयीसाठी मध्य रेल्वेने सीएसएमटी ते नागपूर या मार्गावर दोन विशेष गाड्या चालविण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मुंबई : गणेशोत्सवानिमित्य गावी जाणाऱ्या प्रवाशांच्या सोयीसाठी मध्य रेल्वेने सीएसएमटी ते नागपूर या मार्गावर दोन विशेष गाड्या चालविण्याची घोषणा केली आहे. या गाड्या २५ व २६ ऑगस्ट रोजी धावणार असून, यामुळे विदर्भाकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.