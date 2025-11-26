मुंबई

Central Railway: मध्य रेल्वेची कोंडी सुटणार! १५ डब्यांच्या लोकलच्या २६२ फेऱ्या; वाचा प्लॅन काय?

Mumbai Local: लोकलमधील गर्दी कमी करण्यासाठी मध्य रेल्वेने लोकल १५ डब्यांच्या करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मुंबईकरांना चांगलाच फायदा होणार आहे.
Mumbai Local

Mumbai Local

ESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुंबई लोकलमधील वाढती गर्दी लक्षात घेता, मध्य रेल्वेने १२ डब्यांच्या लोकल १५ डब्यांच्या करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात २० लोकल गाड्या १२ डब्यांवरून १५ डब्यांमध्ये रूपांतरित केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी ४.६७ कोटींची निविदा काढण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
railway
Mumbai
Local Train
Mumbai Local Train
central railway
Railway Administration
Railway Department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com