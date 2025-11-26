Central Railway: मध्य रेल्वेची कोंडी सुटणार! १५ डब्यांच्या लोकलच्या २६२ फेऱ्या; वाचा प्लॅन काय?

मुंबई : मुंबई लोकलमधील वाढती गर्दी लक्षात घेता, मध्य रेल्वेने १२ डब्यांच्या लोकल १५ डब्यांच्या करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात २० लोकल गाड्या १२ डब्यांवरून १५ डब्यांमध्ये रूपांतरित केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी ४.६७ कोटींची निविदा काढण्यात आली आहे..सध्या मध्य रेल्वेवर १५ डब्यांच्या केवळ २२ सेवा धावत आहेत. उपनगरीय मार्गावर सकाळी आणि संध्याकाळी गर्दीच्या वेळी सुमारे ११ लाख प्रवासी प्रवास करतात. १२ डब्यांऐवजी १५ डबे असलेल्या लोकलमुळे प्रवासी क्षमतेत थेट ३० टक्यांनी वाढ होईल. त्यामुळे लोकल पकडण्यासाठी होणारी धावपळ, दारात लटकून कराव्या लागणाऱ्या प्रवासातून मुंबईकरांची काही प्रमाणात सुटका होऊ शकते, अशी मध्य रेल्वेला अपेक्षा आहे..Maharashtra Politics: मतदार यादी गोंधळावरून रवींद्र चव्हाणांचा संताप, निवडणूक रद्द करण्याची मागणी; राजकारण पुन्हा तापलं!.३४ स्थानकांवर थांब्याचे नियोजनमध्य रेल्वेने एकूण ३४ स्थानकांवर १५ डब्यांच्या लोकलना थांबा देण्याचा आराखडा तयार केला आहे; परंतु प्रत्येक स्थानकावरील फलाट पुरेसा लांब असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मध्य रेल्वेने नियोजन केले आहे. २०२६पर्यंत सीएसएमटी, ठाणे, डोंबिवली, दिवा, कल्याण, वांगणी आणि खडवली या सात स्थानकांचे फलाट विस्तारीकरण पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे..‘जलद’वर पाच, तर ‘धीम्या’वर आठ स्थानकेसीएसएमटी ते कल्याण जलद मार्गावर सीएसएमटी, विक्रोळी, कळवा, मुंब्रा आणि दिवा या पाच स्थानकांचे फलाट वाढवले जाणार आहेत, तर ठाणे ते कल्याण धीम्या मार्गावर ठाणे, कळवा, मुंब्रा, दिवा, कोपर, दीघा, ठाकुर्ली आणि कल्याण ही आठ स्थानके १५ डब्यांसाठी तयार केली जाणार आहेत..अन्य स्थानकांचीही निवडउत्तर-पूर्व विभागात शहाड, अंबिवली, टिटवाळा, खडवली, वाशिंद, आसनगाव, अटगाव, थानसिट, खर्डी, उंबरमाळी, कसारा, तर दक्षिण-पूर्व विभागात विठ्ठलवाडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर, वांगणी, सेलू, भिवपुरी, कर्जत, पळसधारी, डोलावली, लौजी आणि खोपोली स्थानकांवरील फलाटांचा विस्तार केला जाणार आहे..Aditya Thackeray: ...त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा, आदित्य ठाकरे यांचे वक्तव्य.मुंबईकरांना कसा फायदा होणार?१२ डब्यांच्या २० लोकल १५ डब्यांच्याप्रत्येक लोकलच्या दररोज १२ फेऱ्या१५ डब्यांच्या २० लोकलच्या २६२ फेऱ्याप्रवासीसंख्येत जवळपास ३० टक्के वाढ.सध्याची मध्य रेल्वेवरील सेवाएकूण लोकल फेऱ्या - १,८१०१५ डब्यांच्या लोकल फेऱ्या - २२१२ डब्याच्या लोकल फेऱ्या - १,७०८एसी लोकल फेऱ्या - ८०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.