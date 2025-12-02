Mumbai Local: महापरिनिर्वाणदिनी १२ अतिरिक्त लोकल सुटणार, प्रवाशांना दिलासा मिळणार; वेळापत्रक पाहा...

मुंबई : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त दरवर्षी लाखो अनुयायी मुंबईत दाखल होतात. बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी चैत्यभूमी आणि दादर परिसरात येणाऱ्या अनुयायांसाठी मध्य रेल्वेने यंदा १२ अतिरिक्त लोकल गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे बाबासाहेबांच्या अनुयायांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..५ डिसेंबरच्या मध्यरात्रीनंतर ६ डिसेंबरच्या पहाटेपर्यंत मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावर परळ-कल्याणदरम्यान सहा लोकल फेऱ्या आणि हार्बर मार्गावरील कुर्ला ते पनवेल मार्गावर सहा अशा एकूण १२ विशेष लोकल धावणार आहेत. या सेवांमुळे ये-जा करणाऱ्या भाविकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सर्व गाड्या सर्व स्थानकांवर थांबतील..Mumbai Local Megablock: ‘एल्फिन्स्टन’ पाडण्यासाठी १७ तासांचा मेगाब्लॉक! लोकलसह मेल-एक्स्प्रेसची वाहतूक बंद, पण कधी? जाणून घ्या तारीख.रेल्वेने सांगितले, की बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी येणाऱ्या अनुयायांची संख्या मोठी असते. त्यांच्या सुरक्षित आणि सुरळीत प्रवासाची सोय व्हावी, यासाठी या विशेष लोकल फेऱ्या सोडण्यात येत आहेत. विशेष लोकलच्या फेऱ्यांमुळे अनुयायांना रात्री उशिरा परतण्याची चिंता राहणार नाही. स्थानक परिसरात सुरक्षा आणि गर्दी व्यवस्थापनासाठी अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करण्यात येणार आहेत..लोकलचे वेळापत्रक परळच्या दिशेनेरात्री १२.४५ कुर्ला - परळरात्री १.०० कल्याण - परळरात्री २.१० ठाणे - परळ.Mumbai Local Train AI Fake Tickets : मुंबई लोकल ट्रेनसाठी ‘AI’द्वारे बनावट तिकिटे तयार करणाऱ्यांना होवू शकते पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा.कल्याणच्या दिशेनेरात्री १.१५ परळ - ठाणेरात्री २.३० परळ - कल्याणरात्री ३.०५ परळ - कुर्ला.हार्बरवर कुर्ल्याच्या दिशेनेरात्री १.३० वाशी - कुर्लारात्री १.४० पनवेल - कुर्लारात्री ३.१० वाशी - कुर्ला.हार्बरवर पनवेलच्या दिशेनेरात्री २.३० कुर्ला - वाशीरात्री ३.०० कुर्ला - पनवेलपहाटे ४.०० कुर्ला - वाशी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.