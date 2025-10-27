मुंबई

Matheran Mini Train: पावसामुळे परंपरेला ब्रेक! 'माथेरानची राणी' नोव्हेंबरपासून धावणार

Central Railway: माथेरान परिसरात यंदा पावसाचे प्रमाण वाढले आहे. परिणामी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मिनीट्रेन धावण्याची शक्यता असल्याची माहिती समोर आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कर्जत : नेरळ-माथेरान मिनीट्रेन सेवा यंदा उशिरा सुरू होणार आहे. पावसाळा अपेक्षेपेक्षा जास्त लांबल्याने, दुरुस्तीची कामे अद्यापही झालेली नसल्याने नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मिनीट्रेन धावण्याची शक्यता मध्य रेल्वेने व्यक्त केली आहे.

