Matheran Mini Train: पावसामुळे परंपरेला ब्रेक! 'माथेरानची राणी' नोव्हेंबरपासून धावणार

कर्जत : नेरळ-माथेरान मिनीट्रेन सेवा यंदा उशिरा सुरू होणार आहे. पावसाळा अपेक्षेपेक्षा जास्त लांबल्याने, दुरुस्तीची कामे अद्यापही झालेली नसल्याने नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मिनीट्रेन धावण्याची शक्यता मध्य रेल्वेने व्यक्त केली आहे..माथेरान परिसरात यंदा पावसाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले. परिणामी, रेल्वेमार्गावर भूस्खलन, झाडे पडणे आणि माती वाहून जाण्याचे प्रकार घडले. कड्यावरचा गणपती परिसरात रेल्वे ट्रॅकखालील भाग कमकुवत झाल्याने सुरक्षा भिंत उभारण्याचे काम सुरू आहे. ही कामे युद्धपातळीवर सुरू असली तरी सततच्या पावसामुळे गती मंदावली आहे..Mumbai News: मुंबईत वाहतुकीत बदल! 'या' मार्गावर प्रवेशबंदी, 'असे' असतील पर्यायी मार्ग.दरवर्षी दसऱ्यानंतर १५ ऑक्टोबरपर्यंत सेवा सुरू करण्याची परंपरा आहे; मात्र पावसामुळे रेल्वे विभागाला कामांमध्ये विलंब झाला. त्याचा परिणाम दिवाळीनंतरच्या पर्यटन हंगामावर झाला आहे..नेरळ ते माथेरानदरम्यानच्या २१ किलोमीटरच्या प्रवासासाठी अनेकांनी इतर पर्यायांचा अवलंब केला आहे. या मार्गावर ट्रेनला साधारण दोन तास ५० मिनिटे लागतात. नागमोडी वळणांमधून आणि दऱ्याखोऱ्यांतून जाणाऱ्या मिनीट्रेनच्या प्रवासाचा खास आनंद असतो..दरम्यान, कर्जत यार्डचे पुनर्रचना, रूट रिले इंटरलॉकिंगचे काम पूर्णत्वास आले आहे. नेरळ-माथेरान रेल्वेमार्गावरील अडथळे दूर करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे १ नोव्हेंबरपासून सेवा सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याची माहिती मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्नील नीला यांनी दिली आहे..Mumbai News: नॅशनल पार्कचा आराखडा वादात, पर्यावरणवाद्यांचा तीव्र आक्षेप! .नेरळ-माथेरान मिनीट्रेन ही पर्यटकांसाठी आकर्षण आहे. दिवाळी सुट्टीत ट्रेन बंद राहिल्याने स्थानिक व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. माथेरानमध्ये पर्यटन हंगामावर थेट परिणाम झाला आहे. याबाबत रेल्वे प्रशासनाला पत्र पाठविले आहे. तसेच कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करावीत, अशी मागणी केली आहे.- जनार्दन पारठे, सामाजिक कार्यकर्ते, माथेरान.