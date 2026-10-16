Mumbai News: कुर्ला-ट्रॉम्बेतील झोपड्यांना मध्य रेल्वेच्या नोटिसा, ३० दिवसांचा अल्टिमेटम; नेमकं कारण काय?

नितीन बिनेकर मुंबई : कुर्ला-ट्रॉम्बे रेल्वे सायडिंगलगतच्या झोपड्या ३० दिवसांत रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा मध्य रेल्वेने बजावल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १५ ऑक्टोबरला संबंधित परिसरात नोटिसा आणि बॅनर लावण्यात आले. दिलेल्या मुदतीत जागा रिकामी न केल्यास बळाचा वापर करून रहिवाशांना हटविण्यासह झोपड्या पाडण्याची कारवाई करण्याचा इशारा रेल्वेने दिला आहे. या कारवाईमुळे सुमारे ३,५०० रहिवासी बाधित होणार आहेत. दरम्यान, बाधित रहिवाशांना सहा महिन्यांपर्यंत दरमहा दोन हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी चार कोटी २० लाख रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. मात्र, या प्रस्तावाला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही..मुंबई उच्च न्यायालयाने कुर्ला-ट्रॉम्बे रेल्वे सायडिंगवरील अतिक्रमणांप्रकरणी ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रिट याचिका क्रमांक ३३८६/२०२३ मध्ये अंतिम आदेश दिला. त्यानुसार आठवडाभरात संबंधित ठिकाणी नोटिसा लावून रहिवाशांना घरे रिकामी करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार मध्य रेल्वेने १५ ऑक्टोबरला नोटिसा लावण्याची कार्यवाही केली आहे..Mumbai News: मुंबईकरांचं हॉटेलमध्ये खाणं पिणं महागणार, खाद्यपदार्थांच्या दरात १०-१५ टक्क्यांची वाढ, कधीपासून होणार लागू? .मुदतीनंतर हटविण्याची कारवाईरेल्वेच्या जागेवर अनधिकृतपणे वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांनी नोटीस बजावल्यापासून ३० दिवसांच्या आत जागा रिकामी करावी, असे नोटिसीत स्पष्ट केले आहे. मुदतीत जागा रिकामी न केल्यास बळाचा वापर करून रहिवाशांना हटविणे आणि अतिक्रमित बांधकामे पाडण्याची कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे नोटिसांनंतर रहिवासी स्वतःहून जागा रिकामी करतात की मुदत संपल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाला कारवाई करावी लागते, याकडे लक्ष लागले आहे..अनुदानासाठी चार कोटी २० लाखांचा प्रस्तावकारवाईमुळे बाधित होणाऱ्या सुमारे ३,५०० रहिवाशांना सहा महिन्यांपर्यंत दरमहा दोन हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी एकूण चार कोटी २० लाख रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. मात्र, त्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. अनुदानाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी रहिवाशांनी बँक खात्याची माहिती द्यावी आणि सात दिवसांच्या आत संबंधित रेल्वे अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन नोटिसीत करण्यात आले आहे..Navi Mumbai: १० टक्के पाणीकपात हटणार, नवी मुंबईत २४ तास पाणीपुरवठा मिळणार; गणेश नाईकांची मोठी घोषणा.रेल्वेची जागा मोकळी करण्याची प्रक्रियाकुर्ला-ट्रॉम्बे रेल्वे सायडिंगलगत रेल्वेच्या मालकीच्या जागेवर झोपड्या उभारण्यात आल्या आहेत. रेल्वेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आणि प्रस्तावित मार्गविस्तारासाठी अतिक्रमित जागा मोकळी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, निर्धारित मुदत संपल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, बाधित रहिवाशांना प्रस्तावित सानुग्रह अनुदानाची मंजुरी कधी मिळणार, याकडेही लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.