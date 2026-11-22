मुंबई : पनवेल-कळंबोली कोचिंग कॉम्प्लेक्सच्या उभारणीसाठी मध्य रेल्वेने सात दिवस विशेष पॉवर आणि ट्राफिक ब्लॉक घेण्याचे नियोजन केले आहे. २२ ते २९ नोव्हेंबरपर्यंत दररोज मध्यरात्री १.५० ते पहाटे ४.०५ या वेळेत हा ब्लॉक घेण्यात येईल. या कामाचा परिणाम कर्जत मार्गासह दिवा-वसई-रोहा-पनवेल विभागातील रेल्वे वाहतुकीवर होणार आहे. त्यामुळे काही मेल आणि एक्स्प्रेस गाड्या मार्गातच थांबवून ठेवण्यात येणार असून, काही गाड्यांच्या सुटण्याच्या वेळेत आणि मार्गात बदल करण्यात आला आहे..पनवेल येथे नव्या कोचिंग कॉम्प्लेक्सच्या उभारणीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. या कामाच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्यासाठी मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाकडून विशेष ब्लॉक घेण्यात येणार आहेत. या ब्लॉकमध्ये कर्जत अप आणि डाऊन मार्ग, दिवा-वसई-रोहा-पनवेल विभागातील रेल्वे मार्ग तसेच पनवेल स्थानकातील फलाट क्रमांक सातचा समावेश आहे. २२ आणि २३ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री गाडी क्रमांक २२१९३ दौंड-ग्वाल्हेर एक्स्प्रेस पोयंजे (मोहोपे) येथे ४५ मिनिटे थांबविण्यात येईल..Mumbai Railway Station : भोजपुरी गाण्यांचा गजर; महाराष्ट्रगीतांना रेल्वेचा ठेंगा! हुतात्मा दिनी महाराष्ट्रगीतांच्या मागणीला केराची टोपली; राज्यगीताच्या प्रोटोकॉलचे कारण पुढे.गाडी क्रमांक १२१३४ मंगळुरू-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्स्प्रेस आपटा येथे एक तास, तर गाडी क्रमांक २०११२ मडगाव-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस कोकण कन्या एक्स्प्रेस सोमटणे येथे १० मिनिटे थांबविण्यात येईल. २३ आणि २४ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री गाडी क्रमांक २२११४ तिरुवनंतपुरम-लोकमान्य टिळक टर्मिनस सुपरफास्ट एक्स्प्रेस आपटा येथे दोन तास थांबविण्यात येईल..सोलापूर एक्स्प्रेस वळविणार२४ आणि २५ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री गाडी क्रमांक २२१४९ एर्नाकुलम-पुणे सुपरफास्ट एक्स्प्रेस आपटा येथे दोन तास थांबविण्यात येईल. गाडी क्रमांक १२१३४ मंगळुरू-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्स्प्रेस जिते येथे एक तास, तर गाडी क्रमांक २०११२ कोकण कन्या एक्स्प्रेस सोमटणे येथे १० मिनिटे थांबविण्यात येईल. तसेच गाडी क्रमांक ११३०४ सोलापूर-लोकमान्य टिळक टर्मिनस एक्स्प्रेसच्या मार्गात बदल करण्यात आला आहे. ही गाडी कर्जत-कल्याण-ठाणेमार्गे चालविण्यात येईल. प्रवाशांच्या सोयीसाठी या गाडीला कल्याण स्थानकावर थांबा देण्यात येणार आहे..Mumbai News : १५० रेल्वे स्थानकांवर लवकरच ड्रोनची गस्त! लोकलच्या सुरक्षेला १४ हायटेक उपकरनाचे कवच.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.