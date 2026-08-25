Mumbai Local: ट्रेसपासिंग रोखण्यासाठी हॉर्नचा 'अलर्ट', संवेदनशील ठिकाणी मोटरमनला वारंवार सूचना; वेळापत्रकावर परिणाम

नितीन बिनेकरमुंबई : मध्य रेल्वेच्या हद्दीत रेल्वे रूळ ओलांडण्याच्या अर्थात ट्रेसपासिंगच्या घटना वाढत असल्याने मोटरमनकडून हॉर्नचा वापर वाढला आहे. ट्रेसपासिंगची शक्यता असलेल्या ठिकाणी लोकल जात असताना वारंवार हॉर्न वाजवून रूळ ओलांडणाऱ्यांना सावध करावे, अशा सूचना परिचालन विभागाने दिल्या आहेत. रुळावर व्यक्ती आढळल्यास संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी लोकलचा वेग कमी करावा लागतो किंवा प्रसंगी ती थांबवावी लागते. परिणामी लोकलच्या वेळापत्रकावरही परिणाम होऊन सेर्वांना विलंब होत आहे..मध्य रेल्वेने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या माहितीनुसार, २०१८ ते मे २०२५ या कालावधीत रेल्वे रूळ ओलांडताना पाच हजार ५६४ जणांचा मृत्यू झाला. २०२३ मध्ये ७८२, तर २०२४ मध्ये ६७४ जणांचा मृत्यू झाला. २०२५च्या पहिल्या पाच महिन्यांतच २९३ जणांना जीव गमवावा लागला. या पार्श्वभूमीवर संवेदनशील ठिकाणी सुरक्षा उपाययोजना वाढविण्यात आल्या आहेत. लोकल जवळ येत असल्याची सूचना रूळ ओलांडणाऱ्यांना मिळावी आणि दुर्घटना टाळता यावी, यासाठी हॉर्नचा वापर केला जात आहे..Mumbai Metro: अंडरग्राऊंड मेट्रो स्थानकात लिफ्टमध्ये बिघाड, ६ जण अडकले; प्रवाशांमध्ये गोंधळ.मागील लोकलवरही परिणामरुळावर व्यक्ती आढळल्यास मोटरमनला काही क्षणांत निर्णय घ्यावा लागतो. हॉर्न देऊनही व्यक्ती रुळावरून हटली नाही, तर वेग कमी करणे किंवा ब्रेक लावणे आवश्यक ठरते. त्यामुळे संबंधित लोकलला विलंब होतो आणि त्याचा परिणाम मागून येणाऱ्या लोकलवरही होतो. गर्दीच्या वेळेत हा विलंब वाढल्यास लोकलचे वेळापत्रक विस्कळित होण्याची शक्यता असते..२०४ पैकी १४५ ठिकाणे बंदजुलै २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान मध्य रेल्वेने उपनगरीय मार्गावरील २०४ अतिरिक्त ट्रेसपासिंगप्रवण उघडी ठिकाणे ओळखल्याची माहिती दिली होती. त्यापैकी १४५ ठिकाणे बंद करण्यात आली असून, उर्वरित ठिकाणे १२ महिन्यांत बंद करण्याचे रेल्वेने न्यायालयाला सांगितले होते. तसेच ट्रेसपासिंगप्रवण ७३ ठिकाणी आरपीएफ तैनात करण्यात आली आहे..Rickshaw Fare Hike: एक रुपया अमान्य, रिक्षाचे किमान भाडे ३० रुपये करा; रिक्षा दरवाढीवरून चालक संघटनांमध्ये संताप.कायमस्वरूपी उपाययोजनांवर भरहॉर्न हा तातडीचा सुरक्षात्मक उपाय असला तरी ट्रेसपासिंग रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजनांवरही भर देण्यात येत आहे.कुंपण, संरक्षक भिंती, पादचारी पूल आणि भुयारी मार्ग उभारून रुळापर्यंत पोहोचण्याचे मार्ग बंद करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे अपघात टाळण्यासोबतच लोकल सेवांवरील परिणामही कमी होण्यास मदत होणार आहे..सात वर्षांत ५,५६४ मृत्यू२०१८ ते मे २०२५७८२ - २०२३६७४ - २०२४२९३ - जानेवारी ते मे २०२५१४५ ठिकाणे बंद७३ ठिकाणी आरपीएफ तैनात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.