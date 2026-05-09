Megablock: मध्य रेल्वेवर दोन दिवस विशेष ब्लॉक, लोकलसह मेल-एक्स्प्रेसवरही परिणाम, पण कधी? पाहा वेळापत्रक

मुंबई : मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात इगतपुरी-खर्डीदरम्यान ओव्हरहेड इक्विपमेंट (ओएचई) संबंधित कामासाठी रविवार (ता. १०) आणि सोमवार (ता. ११) रोजी विशेष ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. दररोज दुपारी ३.५० ते सायंकाळी ५.५० वाजेपर्यंत अप आणि डाऊन मुख्य मार्गावर हा दोन तासांचा ब्लॉक राहणार आहे..ब्लॉकदरम्यान या मार्गावरील उपनगरी सेवा उपलब्ध राहणार नसल्याने अनेक लोकल गाड्या आसनगावपर्यंतच चालविण्यात येणार आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसहून दुपारी १.१०, २.१७ आणि २.४६ वाजता सुटणाऱ्या कसारा लोकल गाड्या आसनगाव येथेच अर्ध्यावर थांबतील. तसेच, कसाराहून सीएसएमटीकडे येणाऱ्या काही लोकल गाड्या आसनगाव येथूनच सुरू करण्यात येणार आहेत..या ब्लॉकचा परिणाम मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांवरही होणार असून, काही गाड्या विविध स्थानकांवर नियंत्रित करण्यात येतील. लोकमान्य टिळक टर्मिनस-सुलतानपूर एक्स्प्रेस, पनवेल-गोरखपूर एक्स्प्रेस, कामायनी एक्स्प्रेस, राजधानी एक्स्प्रेससह अन्य गाड्यांना विलंब होण्याची शक्यता आहे. काही एक्स्प्रेस गाड्यांना १० ते १५ मिनिटांचा अतिरिक्त विलंब होणार असल्याचे मध्य रेल्वेने स्पष्ट केले आहे..पायाभूत सुविधांच्या देखभाल आणि सुरक्षिततेसाठी हे ब्लॉक आवश्यक असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने सांगितले. प्रवाशांनी वेळापत्रक तपासून प्रवासाचे नियोजन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..रविवारी मेगाब्लॉकउपनगरी रेल्वे मार्गांवरील रुळांची दुरुस्ती तसेच सिग्नल यंत्रणेतील तांत्रिक कामांसाठी रविवारी (ता. १०) मध्य रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. माटुंगा ते मुलुंड रेल्वे स्थानकादरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावर, तर ठाणे ते वाशी अप आणि डाऊन ट्रान्सहार्बरवर हा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे..मध्य रेल्वेकुठे : माटुंगा-मुलुंड अप आणि डाऊन जलद मार्गावरकधी : सकाळी ११.०५ ते दुपारी ३.४५ वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉकदरम्यान सीएसएमटी येथून सुटणाऱ्या जलद मार्गावरील सेवा माटुंगा आणि मुलुंड रेल्वे स्थानकांदरम्यान डाऊन धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील. ठाण्याच्या पुढे या जलद गाड्या पुन्हा जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. तर ठाणे येथून सुटणाऱ्या अप जलद मार्गावरील सेवा मुलुंड आणि माटुंग्यादरम्यान अप धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील. त्यानंतर त्या अप जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. या सेवा गंतव्यस्थानी नियोजित वेळेच्या १५ मिनिटे उशिराने पोहोचतील..ट्रान्सहार्बर मार्गकुठे : ठाणे ते वाशी, नेरूळ अप-डाऊन मार्गकधी : सकाळी ११.१० ते दुपारी ४.१० वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉक कालावधीत ठाणे ते वाशी, नेरूळदरम्यान धावणाऱ्या अप आणि डाऊन ट्रान्सहार्बर लोकल सेवा पूर्णपणे रद्द राहतील. तसेच ठाण्याहून वाशी, नेरूळ, पनवेलकडे जाणाऱ्या गाड्या सकाळी १०.३५ ते सायंकाळी ४.०७ या वेळेत रद्द राहतील. पनवेल, नेरूळ, वाशीहून ठाण्याकडे येणाऱ्या काही सेवा सकाळी १०.२५ ते सायंकाळी ४.०९ पर्यंत रद्द राहतील.