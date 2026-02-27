मुंबई

Mumbai Local: लोकल प्रवास अधिक सुरक्षित होणार, प्रवासी सुविधा वाढणार; मध्य रेल्वेचा मोठा निर्णय

Railway Station Facilities: स्थानकांवरील एस्केलेटर, लिफ्टसह एलईडी दिव्यांची उभारणी करण्यात आली आहे. या सुविधांमुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Mumbai Local

Railway Station Facilities

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : प्रवाशांचा प्रवास अधिक आरामदायी आणि सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाने स्थानकांवरील विविध सुविधांमध्ये वाढ केली आहे. जानेवारी २०२६ महिन्यात एस्केलेटर, लिफ्ट, ऊर्जा कार्यक्षम पंखे, एलईडी दिवे तसेच माहिती देणारे इंडिकेटर्स बसविण्यात आले आहेत.

Loading content, please wait...
railway
Mumbai
Local Train
Mumbai Local Train
central railway
Railway Administration
Railway Department

Related Stories

No stories found.