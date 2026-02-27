Mumbai Local: लोकल प्रवास अधिक सुरक्षित होणार, प्रवासी सुविधा वाढणार; मध्य रेल्वेचा मोठा निर्णय

मुंबई : प्रवाशांचा प्रवास अधिक आरामदायी आणि सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाने स्थानकांवरील विविध सुविधांमध्ये वाढ केली आहे. जानेवारी २०२६ महिन्यात एस्केलेटर, लिफ्ट, ऊर्जा कार्यक्षम पंखे, एलईडी दिवे तसेच माहिती देणारे इंडिकेटर्स बसविण्यात आले आहेत..प्रवाशांना फलाट बदलताना सुलभता मिळावी यासाठी कसारा स्थानकावर दोन आणि बदलापूर स्थानकावर दोन असे एकूण चार एस्केलेटर सुरू करण्यात आले आहेत. तसेच वांगणी आणि बदलापूर स्थानकांवर प्रत्येकी एक अशा दोन नवीन लिफ्ट बसविण्यात आल्या आहेत. ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला आणि दिव्यांग प्रवाशांसाठी या सुविधांमुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे..SNDT University : एसएनडीटी विद्यापीठात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावाने अध्यासन : कुलगुरूंची घोषणा .स्थानकांवरील वायुवीजन सुधारण्यासाठी विविध ठिकाणी १४२ नवीन बीएलडीसी पंखे बसविण्यात आले असून २८९ जुने पंखे बदलण्यात आले आहेत. हे पंखे पारंपरिक पंख्यांच्या तुलनेत अधिक ऊर्जा कार्यक्षम असून सुमारे ५० ते ७० टक्क्यांपर्यंत वीज बचत करतात. दादर स्थानकावरील विविध फलाटांवर आठ एचव्हीएलएस पंखे बसविण्यात आले असून मोठ्या जागेत हवा समान रीतीने फिरवून थंडावा निर्माण करण्यास ते उपयुक्त ठरतात..प्रकाशयोजनेत सुधारणास्थानकांवरील प्रकाशयोजना सुधारण्यासाठी ३६२ नवीन एलईडी दिवे बसविण्यात आले असून १६३५ जुने दिवे बदलण्यात आले आहेत. हे दिवे अधिक प्रकाश देणारे, दीर्घकाळ टिकणारे आणि ऊर्जा बचत करणारे असल्याने देखभाल खर्चही कमी होणार आहे..माहिती प्रणाली अद्ययावतप्रवाशांना गाड्यांची माहिती स्पष्टपणे मिळावी यासाठी लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे चार नवीन ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड बसविण्यात आले आहेत. तसेच नेरुळ, पनवेल, डॉकयार्ड रोड, शिवडी आणि रे रोड या स्थानकांसह विविध उपनगरी स्थानकांवर एकूण ५६ नवीन इंडिकेटर्स बसविण्यात आले आहेत. नेरुळ येथील पादचारी पुलावरही सहा इंडिकेटर्स बसविण्यात आले आहेत..Mumbai: पालिकेच्या सभागृहात आता 'जय जय महाराष्ट्र माझा' गुंजणार, भाजपाची ठरावाची सूचनांना मंजूरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.