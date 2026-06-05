Mumbai Local: दोन महिन्यांत ३० कोटी दंड वसूल, रेल्वेतील विनातिकीट प्रवाशांवरील कारवाईला यश

मुंबई : विनातिकीट आणि अनियमित प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाने मोठा दणका दिला आहे. एप्रिल ते मे या दोन महिन्यांत तिकीट तपासणी पथकांनी चार लाख ३० हजार प्रकरणे उघडकीस आणून ३० कोटी १३ लाख रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत २.७५ लाख प्रकरणांतून १२ कोटी दोन लाख रुपयांची वसुली झाली होती. त्यामुळे दंडवसुलीत १५० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे..मे महिन्यात तिकीटविना प्रवासाच्या दोन लाख दोन हजार प्रकरणांची नोंद झाली. या प्रवाशांकडून १४ कोटींचा दंड वसूल करण्यात आला. गेल्या वर्षी याच महिन्यात १.३० लाख प्रकरणांतून पाच कोटी ९५ लाख रुपयांची वसुली झाली होती. त्यामुळे प्रकरणांच्या संख्येत ५६ टक्क्यांहून अधिक, तर दंडाच्या रकमेत १३५ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे..Mumbai Crime: सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल, महिलेची १५ लाखांना फसवणूक.मेल-एक्स्प्रेसमध्ये सर्वाधिक कारवाईमेल-एक्स्प्रेस गाड्यांतील स्लीपर आणि जनरल डबे तसेच उपनगरीय रेल्वेच्या द्वितीय श्रेणी डब्यांच्या तपासणीत तीन लाख चार हजार प्रकरणे आढळली. या कारवाईतून २४ कोटी ७७लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला..एसी लोकलमध्ये संख्या वाढलीएसी लोकलमध्ये विनातिकीट किंवा चुकीच्या तिकिटावर प्रवास करणाऱ्यांविरोधात एप्रिल ते मे या कालावधीत २५ हजार ९२४ प्रकरणे नोंदविण्यात आली. त्यातून ८० लाख ९७ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत प्रकरणांमध्ये २३ टक्के, तर महसुलात १८ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे..Mumbai News: दहा वर्षांत दीड लाख झाडांवर कुऱ्हाड, विविध प्रकल्पांसाठी बळी; प्रशासनाचा कारभार .इतर प्रकरणांतील वसुलीप्रथम श्रेणी ७४.६१ लाखमेल-एक्स्प्रेस भाडे फरक ३.६१ कोटी रुपयेविनाबुकिंग सामान वाहतूक १९.४५ लाख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.