Mumbai Local Megablock: लोकलचे वेळापत्रक कोलमडणार! आठ दिवसांचा विशेष ब्लॉक, अनेक ट्रेन रद्द; कधी आणि कुठे?

मुंबई : मध्य रेल्वेच्या सीएसएमटी-कुर्ला रेल्वे स्थानकादरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकसाठी सायन उड्डाणपुलाच्या कल्याण बाजूकडील गर्डर उभारणीचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. या कामासाठी रेल्वे प्रशासनाने १७ ते २५ जूनदरम्यान मध्यरात्री दररोज विशेष ट्रॅफिक आणि आणि पॉवर ब्लॉक घेण्याचे नियोजन केले आहे..माटुंगा ते कुर्ला स्थानकादरम्यान सर्व मार्गिकांवर हा ब्लॉक लागू राहणार असून, या कालावधीत कुर्ला ते सीएसएमटीदरम्यान काही उपनगरी सेवा रद्द करण्यात आल्या आहेत. १७ आणि १८ जूनच्या मध्यरात्री सीएसएमटीहून रात्री १२.२४ वाजता सुटणारी ठाणे लोकल आणि ठाण्याहून पहाटे ४.०४ वाजता सुटणारी सीएसएमटी लोकल रद्द राहणार आहे..Mumbai News: सामाजिक कार्यकर्त्यावर जीवघेणा हल्ला, धारदार शास्त्राने वार करत...; शिवसेना आमदारावर हल्ल्याचा आरोप.१८ आणि १९ जूनच्या मध्यरात्री बदलापूर-परळ, खोपोली-परळ आणि बदलापूर-सीएसएमटी या लोकल गाड्या कुर्ला येथे अंशतः थांबविण्यात येतील. तसेच ठाणे-कुर्ला लोकल सीएसएमटीपर्यंत विस्तारित करण्यात येणार आहे. १९ ते २५ जूनदरम्यान दररोज मध्यरात्री दोन ते चार तासांचा हा ब्लॉक राहणार असून, या कालावधीत रात्री १२.२४ वाजताची सीएसएमटी-ठाणे आणि पहाटे ४.०४ वाजताची ठाणे-सीएसएमटी लोकल रद्द राहील..'कोणार्क'चे नियमन१८ व १९ जूनच्या ब्लॉकदरम्यान भुवनेश्वर-सीएसएमटी कोणार्क एक्स्प्रेसचे कुर्ला स्थानकावर काही काळ नियमन करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे..Alibaug Crime: उच्चभ्रू सोसायटीत भलताच प्रकार; ज्येष्ठ नागरिकांना रंगेहात पकडलं, १ महिलेसह तिघांना तुरुंगात डांबलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.