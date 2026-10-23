मुंबई

Central Railway: कल्याण-कसारा विशेष ब्लॉकचा प्रवाशांना फटका! लोकलसह एक्स्प्रेस गाड्या उशिराने धावणार; पाहा नवे वेळापत्रक

Kalyan-Kasara Megablock: कल्याण-कसारा विशेष ब्लॉकमुळे लोकलसह एक्स्प्रेस गाड्या उशिराने धावणार आहेत. यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होण्याची शक्यता आहे.
Central Railway Special Megablock

Central Railway Special Megablock

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मध्य रेल्वेच्या कल्याण-कसारा तिसऱ्या मार्गिकच्या कामासाठी २४ आणि २५ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री विशेष ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. आसनगाव ते आटगावदरम्यान उच्चदाब वीजवाहिन्यांचे टॉवर हटविण्यात येणार असल्याने लोकलसह मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम होणार आहे.

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