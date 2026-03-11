मुंबई

RPF Action: गस्तीवेळी संशयास्पद हालचाल आढळली; व्यक्तीला ताब्यात घेताच मोठं कांड उघड, ‘आरपीएफ’कडून महत्त्वाची कारवाई

RPF Action On Drug Smuggling: मध्य रेल्वेच्या आरपीएफ दलाने अमली पदार्थ तस्करीविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. याप्रकरणी एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : मध्य रेल्वेच्या रेल्वे संरक्षण दलाने (आरपीएफ) अमली पदार्थ तस्करीविरोधात दोन स्वतंत्र कारवाया करीत १२.८२ लाख रुपये किमतीचे ४३ किलो अमली पदार्थ जप्त केले. नागपूर आणि कलबुर्गी (कर्नाटक) येथे झालेल्या या कारवाईत तस्करीच्या साखळीचा मागोवा लागला असून, एका आरोपीला अटक करण्यात आले आहे.

