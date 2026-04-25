Mumbai Local Megablock: मध्य रेल्वेवर १५ तास मेगाब्लॉक, लोकल सेवा पूर्णपणे बंद राहणार; प्रवाशांचे हाल होणार

मुंबई : मध्य रेल्वेच्या कळवा-कसारा तिसऱ्या मार्गाच्या कामासाठी खर्डी यार्डमध्ये नॉन-इंटरलॉकिंग काम हाती घेण्यात येत आहे. यासाठी शनिवारी (ता. २५) दुपारी १२ ते रविवारी (ता. २६) पहाटे ३ वाजेपर्यंत उंबरमाळी-आटगावदरम्यान १५ तासांचा विशेष ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या कालावधीत आसनगाव ते कसारादरम्यान लोकल सेवा पूर्णपणे बंद राहणार आहे..ब्लॉकपूर्वी सीएसएमटीहून कसाऱ्यासाठी शेवटची लोकल सकाळी ८.३३ वा. सुटेल, तर कसाऱ्याहून सीएसएमटीकडे शेवटची लोकल सकाळी १०.१८ वा. धावेल. ब्लॉकनंतर पहिली लोकल सीएसएमटीहून कसाऱ्यासाठी पहाटे ४.१९ वा., तर कसाऱ्याहून सीएसएमटीकडे पहाटे ३.५१ वा. सुरू होईल. त्यामुळे या कालावधीत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन रेल्वेकडून करण्यात आले आहे..ब्लॉकदरम्यान कसारा मार्गावरील बहुतांश लोकल गाड्या आसनगाव, टिटवाळा किंवा वासिंद येथेच अर्ध्यावर थांबविण्यात येणार आहेत. तसेच तेथूनच सुरू होतील. शनिवार सीएसएमटीहून सकाळी ९.३४ ते रात्री ९.३२ दरम्यान सुटणाऱ्या सीएसएमटी-कसारा लोकल गाड्या आसनगाव येथेच थांबतील..तर दुपारी १.३० वा. सुटणारी सीएसएमटी-आसनगाव, तसेच सायंकाळी ६.२८ वा. आणि मध्यरात्री १२.०८ वा. सुटणाऱ्या सीएसएमटी-कसारा लोकल गाड्या टिटवाळा येथे अर्ध्यावर थांबतील. रात्री १०.४७ वा. सुटणारी लोकल वासिंद येथे थांबविण्यात येणार आहे..कसाऱ्याहून सीएसएमटीकडे येणाऱ्या लोकल सेवेलाही याचा मोठा परिणाम होणार आहे. त्या आसनगाव किंवा टिटवाळा येथूनच सुरू होतील. तसेच शनिवारी दुपारी २.४२ वा. सुटणारी कसारा-सीएसएमटी लोकल पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. रेल्वे प्रशासनाने हा ब्लॉक पायाभूत सुविधा उभारणी आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. प्रवाशांनी प्रवासाचे नियोजन करून रेल्वेला सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..ब्लॉक कुठे आणि केव्हा?उंबरमाळी ते आटगावदरम्यान ब्लॉकशनिवार (ता. २५) दुपारी १२.०० वा.पासूनरविवार (ता. २६) पहाटे ३.०० वा.पर्यंतएकूण कालावधी : १५ तासकाम : खर्डी यार्ड रिमॉडेलिंग व तिसऱ्या मार्गाचे नॉन-इंटरलॉकिंग कामआसनगाव-कसारादरम्यान लोकल पूर्णपणे बंद.शेवटची लोकलसकाळी ८.३३ वा. शेवटची सीएसएमटी-कसारा लोकलसकाळी १०.१८ वा. शेवटची कसारा-सीएसएमटी लोकलपहिली लोकलपहाटे ४.१९ वा. पहिली सीएसएमटी-कसारा लोकलपहाटे ३.५१ वा. पहिली कसारा-सीएसएमटी लोकल.अशा धावतील लोकलआसनगाव-कसारादरम्यान सर्व लोकल सेवा पूर्णपणे बंदसीएसएमटी-कसारा लोकल सकाळी ९.३४ वा. ते रात्री ९.३२ वा.आसनगावपर्यंतच धावतील.सीएसएमटी-कसारा (सायंकाळी ६.२८ वा., रात्री १२.०८ वा.) टिटवाळा येथेच थांबतील..मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांवर परिणामसीएसएमटी-धुळे एक्स्प्रेस रद्दनांदेड-सीएसएमटी एक्स्प्रेस मनमाड येथे अर्ध्यावरकाही गाड्या जळगाव-नंदुरबार-वसई रोडमार्गे वळविण्यात येणारकाही गाड्या पुणे-लोणावळामार्गे वळविण्यात येणार२५ ते ३० मिनिटे विलंबाची शक्यता.