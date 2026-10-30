मुंबई

Kasara Megablock: कसारा मार्गावर विशेष ब्लॉक, दोन दिवस रेल्वे सेवांना फटका; कसे असेल वेळापत्रक?

Central Railway Special Megablock: मध्य रेल्वेच्या आसनगाव-कसारा तिसऱ्या रेल्वे मार्गिकेच्या कामासाठी कसारा मार्गावर विशेष ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.
Mumbai Local Megablock

Mumbai Local Megablock

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मध्य रेल्वेच्या आसनगाव-कसारा तिसऱ्या रेल्वे मार्गिकेच्या कामासाठी कसारा यार्डात ओव्हरहेड वायरची जोडणी करण्यात येणार आहे. यासाठी ३० आणि ३१ ऑक्टोबरच्या रात्री विशेष वाहतूक व विद्युत ब्लॉक घेण्यात येईल. यामुळे काही लांब पल्ल्याच्या गाड्या १५ ते २० मिनिटे उशिराने धावतील, तर कसारा येथून सुटणाऱ्या दोन लोकलना उंबरमाळी आणि खडीं स्थानकांवर थांबा मिळणार नाही.

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