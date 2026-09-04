मुंबई

Mumbai Local: मध्य रेल्वेवर तांत्रिक बिघाडाने ४८ लोकल रद्द; टिटवाळा, खडवलीतील प्रकार; अनेक फेऱ्यांना विलंब

Central Railway: मध्य रेल्वेवर तांत्रिक बिघाडाने ४८ लोकल रद्द करण्यात आल्या. परिणामी मध्य रेल्वेचे वेळापत्रक विस्कळीत झाल्यामुळे स्थानकांवर प्रवाशांची मोठी गर्दी झाली.
Central Railway Timetable Disruption

Central Railway Timetable Disruption

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : तांत्रिक बिघाडामुळे मध्य रेल्वेच्या कल्याण-कसारा मार्गावरील प्रवाशांना गुरुवारी प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला. टिटवाळा आणि खडवली स्थानकांदरम्यान अवघ्या काही तासाच्या फरकाने तांत्रिक बिघाड झाल्याने ४८ लोकल रद्द करण्यात आल्या, तर शंभरहून अधिक फेऱ्यांना विलंब झाला. त्यामुळे मध्य रेल्वेचे वेळापत्रक दिवसभरासाठी विस्कळित झाले. त्यामुळे अनेक स्थानकांवर प्रवाशांची मोठी गर्दी झाली होती.

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