दंड दुप्पट होताच ‘फुकट्या’ प्रवाशांना लगाम; मध्य रेल्वेत विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांची संख्या घटली

मुंबई : दंडाची रक्कम वाढवल्यानंतर नियमांचे पालन कितपत होते, याची पहिली झलक मध्य रेल्वेच्या उपनगरीय मार्गावरील आकडेवारीतून दिसली आहे. जन विश्वास कायदा, २०२६अंतर्गत विनातिकीट प्रवासासाठीचा किमान दंड २५० रुपयांवरून ५०० रुपये करण्यात आल्यानंतर दहा दिवसांतच विनातिकीट प्रवासाच्या प्रकरणांत सुमारे २१ टक्क्यांची घट झाली आहे. विशेष म्हणजे, कारवाईची प्रकरणे कमी झाली असतानाही वाढीव दंडामुळे रेल्वेच्या दंडवसुलीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे कठोर दंड आणि सातत्यपूर्ण तिकीट तपासणी या दुहेरी उपाययोजनांचा परिणाम आकडेवारीतून स्पष्टपणे दिसू लागला आहे..मध्य रेल्वेच्या आकडेवारीनुसार, ११ ते २० जून या कालावधीत विनातिकीट प्रवासाची ६३ हजार ९२४ प्रकरणे नोंदविण्यात आली होती. या कारवाईतून ३.६५ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. त्यानंतर २१ जूनपासून वाढीव दंडाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर पुढील दहा दिवसांत ही संख्या ५० हजार ५४७ वर आली. म्हणजेच १३ हजार ३७७ प्रकरणांची, सुमारे २१ टक्क्यांची घट झाली..Mumbai Local: दोन महिन्यांत ३० कोटी दंड वसूल, रेल्वेतील विनातिकीट प्रवाशांवरील कारवाईला यश.प्रकरणांची संख्या घटली असली, तरी दंडवसुलीत मात्र वाढ झाली. २१ ते ३० जून या कालावधीत रेल्वेने ३.८६ कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला. मागील दहा दिवसांच्या तुलनेत ही रक्कम २१ लाख रुपयांनी अधिक असून, त्यात ५.७५ टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आली..यापूर्वी १ ते १० जून या कालावधीत ५७ हजार ८४८ विनातिकीट प्रवाशांवर कारवाई करून २.९६ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला होता. त्यानंतर किमान दंडाची रक्कम दुप्पट करण्यात आली. त्याचबरोबर स्थानके, फलाट आणि लोकल गाड्यांमध्ये तिकीट तपासणी मोहीम अधिक तीव्र करण्यात आली आहे..मध्य रेल्वेवर विनातिकीट प्रवास वाढला; ११ महिन्यांत ३८ लाख प्रवाशांवर कारवाई.११ ते २० जून : ६३,९२४ प्रकरणे; ३.६५ कोटी रुपयांची दंडवसुली२१ ते ३० जून : ५०,५४७ प्रकरणे; ३.८६ कोटी रुपयांची दंडवसुलीप्रकरणांमध्ये घट : १३,३७७ (सुमारे २१ टक्के)दंडवसुलीत वाढ : २१ लाख रुपये (५.७५ टक्के).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.