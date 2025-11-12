Mumbai Local: मध्य रेल्वेकडून New Year गिफ्ट! लोकलची संख्या वाढणार, प्रवाशांची गर्दीतून सुटका होणार; पाहा वेळापत्रक

मुंबई : मध्य रेल्वेच्या उपनगरी लोकलचे वेळापत्रक नोव्हेंबरऐवजी जानेवारीत लागू होणार आहे. या वेळापत्रकात १५ डब्यांच्या १० ते १२ नवीन सेवा तसेच एका नव्या वातानुकुलित लोकलमुळे १२ अतिरिक्त सेवा मिळणार असल्याने गर्दीच्या वेळेत सुखकर प्रवास करता येणार आहे..मुंब्रा रेल्वे अपघातानंतर सुरक्षेच्या दृष्टीने मध्य रेल्वेने १२ डब्यांच्या लोकलना १५ डब्यांमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ३४ स्थानकांवरील फलाट वाढवले जात आहेत. फास्ट कॉरिडॉरवर सीएसएमटी, विक्रोळी, कळवा, मुंब्रा आणि दिवा स्थानके निवडली आहेत. तर ठाणे ते कल्याण स्लो कॉरिडॉरवरील ठाणे, कळवा, मुंब्रा, दिवा, कोपर, दीघा, ठाकुर्ली आणि कल्याण स्थानकांचा समावेश आहे..Navi Mumbai: रस्ते अपघातग्रस्तांना मिळणार भरपाई, नवी मुंबई महापालिकेची योजना.फलाटांचे विस्तारीकरणउत्तर-पूर्व मार्ग - शहाड, आंबिवली, टिटवाळा, खडवली, वाशिंद, आसनगाव, आटगाव, खर्डी, उंबरमाळी, कसारा.दक्षिण-पूर्व मार्ग - विठ्ठलवाडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर, वांगणी, सेलू, भिवपुरी, कर्जत, पळसदरी, डोळवली, लौजी, खोपोली..१,८१० लोकल सेवा दररोजमध्य रेल्वेच्या उपनगरी मार्गावर दररोज तब्बल १,८१० लोकल सेवा चालवल्या जातात. त्यापैकी २२ सेवा १५ डब्यांच्या असून, ८० सेवा एसी लोकलच्या आहेत. सर्व १५ डब्यांच्या लोकल फास्ट कॉरिडॉरवर धावतात, तर इतर १२ डब्यांच्या लोकल सेवा स्लो कॉरिडॉरवर चालवल्या जातात..११ लाख प्रवासीसकाळी ८ ते ११ आणि सायंकाळी ५ ते ८ या गर्दीच्या तासांमध्ये सीएसएमटी ते कल्याण तसेच पुढे कसारा आणि कर्जतपर्यंतच्या मार्गांवर दररोज सुमारे ११ लाख प्रवासी प्रवास करतात. १२ डब्यांच्या लोकलना १५ डब्यांमध्ये रूपांतरित केल्यास प्रवाशांना अधिक जागा मिळेल..Mumbai Water Supply: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! २ दिवस पाणीपुरवठा बंद राहणार, कधी आणि कुठे? .प्रवासी क्षमता वाढणारमध्य रेल्वेच्या ३४ स्थानकांवर १५ डब्यांच्या लोकलसाठी फलाट विस्ताराचे काम सुरू आहे. डिसेंबरअखेर हे काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. विस्तारानंतर १२ डब्यांच्या लोकलना १५ डब्यांमध्ये रूपांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. प्रत्येक लोकलमधील प्रवासी क्षमतेत जवळपास ३० टक्के वाढ होणार असून, गर्दीच्या तासांतील प्रवाशांची गैरसोय कमी होईल..स्थानक - प्रवासीकल्याण - ३,९९,०००मुंब्रा - ९६,०००दिवा- २,३१,०००कळवा - ७६,०००डोंबिवली - २,९०, ०००अंबरनाथ - १,४३,०००बदलापूर - २,०५, ०००उल्हासनगर- ५१,०००आसनगाव- २७,०००कर्जत - २९,२०३.प्रवाशांना फायदारेल्वे बोर्डाचे अध्यक्षांनी उपनगरी मार्गिकांवरील गर्दी आणि सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेत १५ डब्यांच्या लोकल सेवांमध्ये वाढ करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार नवीन वेळापत्रक लागू झाल्यानंतर प्रवासी क्षमता वाढेल.जलद आणि धीम्या दोन्ही मार्गांवरील ट्रेन संचलन कार्यक्षम होईल. नवीन वेळापत्रकामुळे प्रवाशांच्या दैनंदिन प्रवासात सुटसुटीतपणा येईल आणि गर्दीच्या तासांतील ताण कमी होईल, अशी अपेक्षा मध्य रेल्वे प्रशासनाने व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.