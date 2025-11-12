मुंबई

Mumbai Local: मध्य रेल्वेकडून New Year गिफ्ट! लोकलची संख्या वाढणार, प्रवाशांची गर्दीतून सुटका होणार; पाहा वेळापत्रक

Central Railway: जानेवारीत मध्य रेल्वेवर १५ डब्यांच्या १० ते १२ नवीन सेवा तसेच एका नव्या वातानुकुलित लोकल सेवा सुरू होणार आहे. यामुळे प्रवाशांना सुखकर प्रवास करता येणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : मध्य रेल्वेच्या उपनगरी लोकलचे वेळापत्रक नोव्हेंबरऐवजी जानेवारीत लागू होणार आहे. या वेळापत्रकात १५ डब्यांच्या १० ते १२ नवीन सेवा तसेच एका नव्या वातानुकुलित लोकलमुळे १२ अतिरिक्त सेवा मिळणार असल्याने गर्दीच्या वेळेत सुखकर प्रवास करता येणार आहे.

